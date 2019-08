Ma akarsz vásárolni? Hatalmas tömegre számíts

Erős forgalomra számítanak az áruházak a hétvégén; a legtöbb család augusztus 20-a után vásárol be az iskolakezdésre, és a szeptember közepéig tartó időszakban a hétvégi napok különösen forgalmasak az MTI-nek nyilatkozó áruházláncok szerint.

Az Auchan Magyarország az MTI megkeresésére közölte: a csúcsidőszak az előző évekhez hasonlóan idén is augusztus 20-a után indult, a legforgalmasabbnak ez a hétvége ígérkezik. Az évkezdési tanszervásárlás az év egyik legnagyobb bevásárlása a családoknál. Augusztusban egy nem iskolakezdéses hónaphoz viszonyítva több tízszeresére emelkedik az Auchan áruházaikban az iskolaszerek forgalma, a szeptemberi forgalom általában ennek a negyede.

Az Auchan tapasztalatai szerint a tanszerekkel kapcsolatos vásárlási szokások jelentősen megváltoztak az elmúlt évtizedben. Míg korábban az elsődleges szempont egyértelműen az ár volt, mára sokkal fontosabbá vált a kedvező ár-érték arány, és egyre többen keresik a minőségi, márkás termékeket. Bizonyos termékköröknél az utóbbi években egyre fontosabbá vált a brand, a vásárlók elsősorban a grafitceruzák, színes ceruzák, tollak és filctollak, valamint a táskák esetében részesítenek előnyben bizonyos márkákat. Egyre több vásárló keresi a környezetbarát és fenntartható forrásból származó termékeket is.



A Tesco-Globál Áruházak Zrt. szintén arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a kereslet augusztus 20-ától nőtt meg érezhetően, az utóbbi tíz nap forgalma megközelítőleg megegyezik az augusztus 20-át megelőző közel 3 hét forgalmával. A Tesco áruházaiban jellemzően 5,8 millió füzetet, 270 ezer iskolatáskát és csaknem egymillió írószert értékesítenek az iskolakezdési időszakban, ami az augusztus második felétől szeptember közepéig tartó hetekben a legintenzívebb.Augusztus végén, szeptember elején megélénkül a kiskereskedelmi forgalom, ennek egy részét az iskolakezdés adja. Ilyenkor a szorosan vett iskolaszerek mellett jobban fogynak a sportcipők, mobiltelefonok, laptopok is – mondta Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek. Hozzátette ugyanakkor, hogy a vásárlások élénkülésének egyéb okai is vannak, a ruházati cikkeknél a szezonváltás, vagy a nyári hőség miatt elmaradt vásárlások pótlása, így pontos adat nincs arról, hogy maga az iskolakezdés hány milliárd forinttal járul hozzá a kiskereskedelmi forgalom növekedéséhez.A családok 33 százaléka 15-25 ezer forint közötti összeget költ az iskolakezdésre gyermekenként, 27 százalék 10-15 ezer forintot, míg 21 százalék akár 25-40 ezer forintot is hajlandó erre a célra fordítani a Vatera saját felhasználói körében végzett júliusi felmérése szerint. Csak minden tizedik család hozza ki 10 ezer forint alatti összegből a kötelező iskolaszer-vásárlást, és ugyanennyien vannak azok is, akik több mint 40 ezer forintot áldoznak rá.(MTI)