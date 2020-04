Londoni elemzÅ‘k: naponta 2,5 milliÃ¡rd font vesztesÃ©get okoznak a brit gazdasÃ¡gnak a korlÃ¡tozÃ¡sok

Londoni pénzügyi elemzők szerint naponta csaknem 2,5 milliárd font (több mint ezermilliárd forint) veszteséget okoznak a brit gazdaságnak a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások.

Az egyik tekintélyes londoni elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) hétfőn bemutatott tanulmányában közölte: modellszámításai szerint a korlátozó intézkedések jelenlegi formájukban 31,3 százalékkal csökkentik a brit gazdaság bruttó termelési értékét.

A ház szerint ez azt jelenti, hogy a brit gazdaságot naponta 2,436 milliárd font veszteség éri meg nem termelt bruttó hozzáadottérték-tartalom formájában.

A nemzetgazdasági átlagon belül a feldolgozószektort sújtja a legnagyobb kiesés: a CEBR számításai szerint az ágazat teljesítménye 69 százalékkal zuhant a korlátozások előtti szinthez mérve, és ez napi 538 millió font veszteséget jelent.

A cég hangsúlyozza, hogy a feldolgozóipar teljesítményének zuhanása komoly tényező a koronavírus okozta gazdasági válságon belül, mivel a brit kormány által az üzleti szektor veszteségeinek enyhítésére kidolgozott válságkezelő program zöme a szolgáltatási ágazatra összpontosul.

A tanulmány szerint nem véletlen, hogy a korlátozásokat a feldolgozóipar szenvedi meg a legnagyobb mértékben, hiszen ennek az ágazatnak az alkalmazottai nem tudnak otthonról dolgozni, emellett az exportkereslet és nem egy termékfajta esetében a hazai kereslet is meredeken zuhant.

A CEBR elemzői által Londonra külön elvégzett modellszámítások szerint a korlátozások naponta 495 millió font veszteséget okoznak a brit főváros gazdaságának.

Ötnapos munkahéttel számolva a londoni gazdasági veszteség egyhavi zárlat esetén meghaladná a 10 milliárd fontot a cég becslése szerint.



A CEBR számításai szerint e veszteségek a londoni gazdaság kibocsátási teljesítményének 31 százalékos zuhanását jelentenék.A brit kormány két hete életbe léptetett rendelkezése szerint a lakosság csak a legszükségesebb esetben léphet ki az utcára. Munkába is csak az járhat, aki a járvány megfékezése szempontjából kritikus fontosságú feladatokat lát el, és otthonról nem tudja ellátni e feladatokat.Hétfői tanulmányában a CEBR megerősíti minap ismertetett globális előrejelzését, amely szerint az egész éves idei világgazdasági recesszió gyakorlatilag bizonyossá vált, és várhatóan kétszer olyan mély lesz, mint a 2009-es globális pénzügyi válság idején mért visszaesés.A ház felülvizsgált előrejelzése szerint a globális hazai össztermék (GDP) 2020 egészében legalább 4 százalékkal csökken. A tanulmány hangsúlyozza, hogy a háborús éveket leszámítva ez lenne a legmélyebb világgazdasági recesszió 1931 óta.Az idei világgazdasági recessziót más nagy londoni házak is alapeseti előrejelzésként valószínűsítik, bár a visszaesés várható mértékében eltérnek a prognózisok.A Bank of America pénzügyi szolgáltató csoport kutatási részlege (BofA Global Research) Londonban bemutatott új, régiókra lebontott előrejelzési csokrában közölte: az általa eddig várt 0,3 százalékos növekedésről meredek negatív korrekcióval 2,7 százalékos visszaesésre módosította a világgazdaság idei egész évi teljesítményére szóló prognózisát.A Bank of America londoni elemzői is hangsúlyozták, hogy ez számottevően rosszabb eredmény lenne a 2008-2009-es globális válságot kísérő recessziónál.Az Economist Intelligence Unit (EIU), a világ egyik legnagyobb gazdaságelemző műhelye friss előrejelzésében közölte: várakozása szerint a világ húsz legnagyobb gazdasági erőcentruma alkotta csoport (G20) tagjai kevés kivétellel recesszióban töltik az idei év egészét az új koronavírus okozta járvány átszűrődő aktivitási hatásai miatt.Az EIU modellszámításai szerint a világgazdaság egészére vetített hazai össztermék 2,2 százalékkal csökken 2020-ban a ház által a járvány előtt jósolt 2,3 százalékos növekedés helyett.(MTI)