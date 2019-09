Londoni elemzők: a világgazdaság még nincs a recesszió szélén

Londoni pénzügyi elemzők szerint a világgazdaság a növekedési ütem meredek lassulása ellenére még mindig “valamelyes távolságra” van a recessziótól, és több sokkhatás egyidejű érvényesülése kellene ahhoz, hogy a globális növekedés mínuszba forduljon.

Az egyik legtekintélyesebb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőház, az Oxford Economics hétfőn ismertetett átfogó tanulmányában öt olyan sokkhelyzeti fejleményt azonosított, amelyek – vagy amelyekből néhány – együttesen recesszióba sodorhatják a világgazdaságot: az olajárak meredek emelkedése, a részvénypiaci árfolyamok ugyancsak meredek ívű zuhanása, a banki hitelellátás feltételeinek szigorodása, pénzügyi sokkhelyzet kialakulása a feltörekvő térségben, és a kereskedelmi feszültségek eszkalálódása.

Az Oxford Economics közölte: saját fejlesztésű számítási modellje – Oxford Global Economic Model (GEM) – alapján ha 100 dollárra emelkedik a hordónkénti olajár, az 1,5 százalékponttal emelné a globális inflációt, és 0,4 százalékponttal lassítaná az éves világgazdasági növekedést.

A ház szerint az amerikai részvénypiacok magas árazása is kockázati tényező.

Az Oxford Economics elemzői kimutatják, hogy a ciklikusan kiigazított átlagos részvényárfolyam-ráta (CAPE) az amerikai piacokon jelenleg 40 százalékkal magasabb az 1970-es évek eleje óta mért átlagnál, ugyanakkor a vállalati eredmények a korábban vártnál sokkal alacsonyabb ütemben emelkedtek az elmúlt néhány évben.



Ha az amerikai CAPE árfolyamráta a 2011-2012-es szintekre csökkenne, az 35 százalék körüli átlagos részvényárfolyam-zuhanást feltételezne az amerikai tőzsdéken 2020 végéig. Az ebből és más nagy piacok hasonló visszaeséséből eredő globális részvényárfolyam-sokk következményeként az Oxford Economics GEM modellje alapján 2020 végéig 0,6 százalékra lassulna az egy főre jutó globális hazai össztermék (GDP) éves növekedési üteme.A ház szerint hasonlóan drasztikus visszahúzó hatása lenne a kereskedelmi feszültségek eszkalálódásának.Az Oxford Economics által felvázolt forgatókönyv azt modellezi, hogy az Egyesült Államok által Kínával, az Európai Unióval és Mexikóval szemben alkalmazott további vámemelések, valamint az e lépések megtorlásaként hozott ellenintézkedések következményeként végül a teljes világkereskedelmi érték 11 százalékát terhelnék magas vámok.A cég számításai szerint ez 2020-ban 0,7 százalékra lassítaná a fejenkénti globális GDP-érték növekedési ütemét.A tanulmány szerint mindez és a többi kockázati tényező egyenként még mindig nem lenne elégséges ahhoz, hogy a világgazdaság recesszióba kerüljön.Ha azonban e tényezők egyes kombinációi egyszerre hatnak – például 110 dolláros hordónkénti olajárhoz a feltörekvő térség szuverén kockázati kötvényfelárainak megugrása és a tanulmányban körvonalazott mértékű részvényárfolyam-sokk járul -, az Oxford Economics londoni elemzői szerint ez már elég lenne a globális recesszió előidézéséhez.A ház szakértői hangsúlyozzák, hogy történelmi távlatú visszatekintésben meglehetősen gyakori több sokkhatás egyidejű vagy egymást időben átfedő jelentkezése. Ennek alapján messze nem tekinthető minimálisnak az a veszély, hogy a mostani globális növekedési lassulás sorozatos negatív sokkokat okozó, önerősítő folyamattá válik.Erre a kockázatra más nagy londoni házak is felhívták a figyelmet legutóbbi előrejelzéseikben.A Fitch Ratings nemzetközi hitelminősítő Londonban bemutatott friss globális helyzetértékelésében jelentősen lefelé módosította a kínai és az euróövezeti gazdaságra adott növekedési előrejelzéseit.A cég a kínai gazdaságban az idén 6,1 százalékos, 2020-ban 5,7 százalékos, az euróövezetben mindkét évre 1,1 százalékos növekedést vár.A Fitch eddigi prognózisa Kínában erre a két évre 6,2, illetve 6, az euróövezeti gazdaságban 1,2, illetve 1,3 százalékos átlagos GDP-növekedéssel számolt.A hitelminősítő szerint a világgazdasági kilátások romlásának elsődleges oka a kereskedelempolitika, mindenekelőtt az amerikai-kínai kereskedelmi viszály eszkalációja.A Fitch Ratings számításai szerint a már érvényesített és a tervezett további amerikai vámintézkedések okozta sokk jövőre önmagában 0,3 százalékponttal lassítja a kínai gazdaság növekedését a cég eddigi alapeseti előrejelzéséhez képest.A Fitch szerint az euróövezeti gazdaságot még a rontott előrejelzéshez mérve is jelentősen visszavetné az Egyesült Királyság rendezetlen, megállapodás nélküli kilépése az Európai Unióból.A cég számításai szerint e Brexit-forgatókönyv esetén a brit GDP-érték jövőre 1,4 százalékkal visszaesne, és az euróövezeti növekedés is 0,4 százalékponttal lassabb lenne az alapeseti várakozásnál.(MTI)