Londoni elemzők: a vakcinák hatására több évtizede nem tapasztalt fellendülés kezdődhet az idén a világgazdaságban

Több évtizede nem tapasztalt ütemű fellendülés indulhat az idén a világgazdaságban, miután a koronavírus elleni globális oltási kampány kiteljesedésével várhatóan megkezdődik az élet visszatérése a normális kerékvágásba – jósolták 2021-re szóló pénteki előrejelzésükben londoni pénzügyi elemzők.

Az egyik legtekintélyesebb londoni gazdasági-üzleti elemzőház, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) minden év első napján összeállítja a következő tizenkét hónapra szóló átfogó világgazdasági prognózisát.

Pénteken ismertetett idei előrejelzésükben a CEBR londoni elemzői közölték: várakozásuk szerint az oltások alkalmazásának széleskörűvé válásával a világ nagy része az idén “elindul a normalitás felé”, és ennek nyomán életre kelhet a koronavírus-járvány miatt tavaly elfojtott fogyasztás.

A ház szerint ez áremelkedést és sok területen – mindenekelőtt a szolgáltatási szektorokban – akár hiányt is okozhat, mivel a kínálat nem feltétlenül tud majd lépést tartani a hirtelen megugró kereslettel.

A CEBR várakozása szerint különösen igaznak bizonyulhat mindez a turizmus területén, mivel nagyon sokan, akik a korlátozások miatt tavaly nem vakációzhattak, és még az idei év elején sem mehetnek például sítúrákra, alig várják, hogy utazhassanak vagy meglátogathassák szeretteiket.



Mindezek alapján valószínűsíthető, hogy a legjobb üdülőhelyek, repülőjáratok és szállodák teljesen betelnek az év második felére. Ez is áremelkedésekkel járhat, részben azért, mert a költséges elővigyázatossági, távolságtartási intézkedésekre várhatóan még szükség lesz, másrészt azonban azért is, mert a példátlan kereslet közepette a turisztikai vállalkozások igyekeznek majd behozni az előző másfél évben elszenvedett veszteségeiket – áll a CEBR pénteki előrejelzésében.A ház hangsúlyozza, hogy a turizmus a globális hazai össztermék (GDP) 10 százalékát állítja elő, így az ágazat kilábalása lendületet ad majd a világgazdaság egészének.Ebben a környezetben a CEBR londoni elemzői azzal számolnak, hogy a világgazdasági szintű GDP-érték – amely számításaik szerint tavaly 4,4 százalékkal zuhant – az idén 5,3 százalékkal növekszik.A cég kiemeli, hogy legutóbb 45 évvel ezelőtt, 1976-ban volt ugyanilyen ütemű éves növekedés a világgazdaságban.A CEBR várakozása szerint hasonló tényezők miatt a brit gazdaság növekedési üteme is sok évtizedes rekordot dönthet az idén.A ház becslése szerint a brit hazai össztermék tavaly 11,4 százalékkal zuhant. A járvány idején azonban 200 milliárd font (82 ezer milliárd forint) pótlólagos megtakarítás képződött a brit háztartási szektorban, és ha ez az idén kiadásként jelenik meg, a brit GDP-érték 8 százalék körüli ütemben is bővülhet 2021-ben – áll a CEBR pénteki előrejelzésében.A cég történelmi távlatú visszatekintése szerint a brit gazdaság a legutóbbi évszázad során csak 1915-ben, 1927-ben, 1940-ben és 1941-ben produkált ilyen vagy ehhez hasonló növekedési ütemeket.A világgazdaság növekedési kilátásairól más nagy londoni házak is derűlátó előrejelzéseket állítottak össze a koronavírus elleni vakcinák megjelenése nyomán.Az Oxford Economics új, felülvizsgált előrejelzésében az általa eddig valószínűsített 4,9 százalékról 5,2 százalékra emelte 2021-re szóló globális növekedési prognózisát.A tanulmányban szereplő visszatekintő kimutatás szerint ez erőteljesebb növekedés lesz, mint amelyet a világgazdaság a globális pénzügyi válság után, 2010-ben elért, és meghaladja az 1980-as, illetve az 1990-es évek recessziói utáni kilábalások ütemét is.Az Oxford Economics grafikus elemzése szerint az idei naptári év negyedévenkénti globális növekedéseinek átlaga 1978 óta a legmagasabb lesz.A ház londoni elemzői közölték: az elmúlt hónapban jelentősen átrendeződött az alapeseti előrejelzéseiket meghatározó kockázatok megoszlása.Az Oxford Economics hangsúlyozta, hogy 2020 nagy részére határozottan lefelé ható előrejelzési kockázatokat érzékelt. Annak nyomán azonban, hogy immár legalább három biztonságos és hatékony vakcina is megjelent, több lefelé ható kockázati tényező elenyészett, közöttük a számos további járványhullám rizikója is, az előrejelzéseknek felhajtóerőt adó tényezők száma ezzel egy időben növekedésnek indult – áll az Oxford Economics tanulmányában.(MTI)