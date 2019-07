Liget Budapest Projekt – 2019 már az átadások éve!

Jövő év közepéig az összes nagy beruházás elkezdődik a Városligetben, a fejlesztések kétharmada pedig már most épül, vagy elkészült, a Liget Budapest Projekt munkálatai jól haladnak, várhatóan 2022-re valamennyi új épület állni fog – jelentette be Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa. Kiemelte: 2019 már az átadások éve, hiszen májusban Orbán Viktor miniszterelnök átadta az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ épületét a múzeumi szakma képviselőinek, ezt követően pedig ősszel Millennium Házaként nyílik meg a felújított egykori Olof Palme Ház, bejárata előtt egy, a Városligetben újdonságnak számító Rózsakerttel. Szintén még az ősszel a Városligetben a családok birtokba vehetik Budapest egyik legnagyobb és legkomplexebb játszóterét, és elkészül a Komáromi Csillagerőd épülete is.

„Már a múlt évben elkezdődtek a Városligetben az építkezési munkálatok s egyben a park felújítása is. A tervezett fejlesztések kétharmada már zajlik, és ha ilyen ütemben haladunk, akkor 2022-re valamennyi új épület állni fog. 2023-ig pedig az összes új intézmény megnyílik, és teljes szépségében kész lesz a megnövekedett és megújított zöldfelületű park is. A Liget Budapest Projekt keretében a Városliget saját, több mint százéves történelmi hagyománya folytatódik: a Liget egyszerre nyújtja a kultúra, a szórakozás és a zöldfelületi kikapcsolódás páratlanul gazdag kínálatát. Átfogó megújítása után a Városliget egy egészen különleges névjegye lesz Magyarországnak, hiszen Európában sehol nincs még egy olyan városi park, ahol ilyen mennyiségű és színvonalú kulturális intézmény és rekreációs lehetőség várja majd a látogatókat” – mondta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

Az idei év átadásairól, terveiről

Idén májusban Orbán Viktor miniszterelnök adta át Európa egyik legnagyobb és legkorszerűbb múzeumi háttérintézményének, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központnak az épületét a Városliget melletti Szabolcs utcában, az egykori kórház területén a múzeumi szakma képviselőinek. Az épület átadását követően elindult a múzeumi technológia beépítése: a komplexumban jelenleg a műtárgyraktárak felszerelése zajlik, melynek keretében sínen gördülő polcos, fiókos és karos állványokat, illetve kihúzható képrácsokat szerelnek. Mindezekkel párhuzamosan a restaurátor műtermek speciális technológiai berendezéseit is beépítik és beüzemelik. „Az ultramodern épület kiemelt fontosságú a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum számára, hiszen ezeknek az intézményeknek felbecsülhetetlen értékű, több mint 300 ezer darabos raktári anyagát fogja őrizni, végre ezekhez a nemzeti kincsekhez méltó, világszínvonalú körülmények között. A 20 milliárd forintos beruházás ezen nemzeti közgyűjtemények sok évtizedes gyűjteményi és raktározási problémáira jelent hosszú távú, megnyugtató megoldást” – hangsúlyozta Baán László, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

Befejeződött a több mint 130 éves, az elmúlt évtizedekben egyre leromlottabb állapotba került Olof Palme Ház műemléki rekonstrukciója is. Idén ősszel a Városliget legrégibb és egyik legszebb épülete új néven, Millennium Házaként a Városliget aranykorát bemutató időszaki kiállítással nyitja meg kapuit, később pedig egy állandó, interaktív tárlattal idézi meg az újkori Magyarország történetének legsikeresebb időszakát, a millennium korát, a századfordulós Budapestre fókuszálva. A homlokzaton restaurálták a gazdag Zsolnay díszítéseket és hamarosan befejeződik a belsőépítészeti kialakítás valamint az ideiglenes kiállítás installálása is. A Rózsakert felöli bejárat közepén egy egyedi szökőkutat helyeznek el, melynek gyártása a napokban kezdődött meg a Zsolnay gyárban, Pécsett. Az épülethez kapcsolódó Rózsakert kialakítása folyamatban van, a rózsatövek augusztusban fognak a helyszínre érkezni. A Millennium Háza 3 milliárd forintos, 2017 év végén indult helyreállítása az eredeti építészeti dokumentációnak megfelelően valósul meg.

„A Millennium Háza a megújuló Városliget egyik ékköve lesz, mely egyben jelképe is a Liget Budapest projekt célkitűzéseinek. A tradíciót óvó, a múltra a jelen legkorszerűbb eszközeivel emlékező, a park és a kultúra kapcsolatát integráló tudás- és élményközpontnak valamint egy különleges hangulatú kávéháznak biztosít majd teret a Liget egyik legrégibb és legszebb épülete” – mondta a fejlesztésről Baán László.

A Liget Budapest Projektnek köszönhetően elkészült a komáromi Csillagerőd rekonstrukciója és bővítése is. Az épületrendszert és környezetét gyönyörűen felújították, mely kiegészült egy új, több mint 7000 négyzetméteres kulturális központtal, modern kiállítótérrel is. Itt a Szépművészeti Múzeum hányatott sorsú gipszmásolati gyűjteményének jeles darabjai találnak majd otthonra, az antikvitás korától a reneszánszig megidézve a világ szobrászatának kiemelkedő alkotásait. Jelenleg a nagyméretű szobrok beköltöztetése, installálása és az állandó kiállítás berendezése zajlik, az intézmény jövő év első felében nyitja meg kapuit a látogatók előtt.

További ikonikus fejlesztések az év végén, a jövő év elején veszik kezdetüket. A világ egyik legjobb építészirodájaként elismert japán SANAA által tervezett Új Nemzeti Galéria és a hazai feltalálói géniusz előtt tisztelgő Magyar Innováció Háza kivitelezése, valamint az 1952-ben lebontott, szecessziós stílusú Városligeti Színház újjáépítése esetében az intézményekkel egyeztetett tervezési folyamat a végéhez közelít, és az eredményes közbeszerzési eljárást követően a kivitelezés, ez év végén, jövő év elején kezdődhet el.

„Az eddig megvalósult és átadott részprojektek fogadtatása is azt jelzi, hogy az emberek a megújult Városliget egészét szeretni fogják és büszkék lesznek rá” – fogalmazott Baán László. Emlékeztetett rá, hogy már a tavalyi esztendőben sem csak látványterveket nézegethettek a Városligetbe látogatók, hanem már elkészült projektelemeket is birtokba vehették. A Vakok Kertje, az Ifjúsági Sportpályák vagy a Kutyás Élménypark mind nagyon népszerűek, utóbbi látogatottsága már átlépte a 300 ezer főt, és látogatottsági rekordokat dönt a történetének legnagyobb, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult rekonstrukciója után tavaly október végén újra megnyílt a Szépművészeti Múzeum is.

Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója kiemelte: „A parkfejlesztés első ütemének részeként megvalósult beruházások már mutatják azt az Európában is egyedülálló színvonalat és átgondoltságot, amely az egész tájépítészeti rehabilitációt jellemzi majd”. Gyorgyevics Benedek elmondta: 2019-ben elindult a parkfejlesztés második üteme is, melynek során az ország egyik legnagyobb és legkorszerűbb játszóterét valósítják meg a Ligetben, melyet szintén 2019 őszén vehetnek birtokba a gyermekek. A kivitelezések előrehaladott állapotban vannak, a legkisebbeknek szóló területre már beépítették a játszóelemeket, melyeket biztonságos, eséscsillapító burkolatokkal vettek körbe. A következő munkafázisban az idősebb korosztályok játszóelemeit szerelik fel. A Nagyjátszótéren minden korosztály számára külön csúszdarendszereket, fészek-, kör-, mérleg és függőhintákat, kötélpályákat, forgójátékokat, egyéni és páros rugós játékokat, trambulinokat, többféle homokozót és vizes játékokat is telepítenek több mint 13.000 négyzetméteren. A családbarát fejlesztések keretében összesen 7 új illetve megújított játszótér kap majd helyet a Városligetben. A parkfejlesztés második ütemében kialakítanak több sportpályát és egy két kilométeres, kivilágított futókört is.

Gyorgyevics Benedek hangsúlyozta, hogy a közel száz hektáros városligeti park több szakaszban újul meg, végig szem előtt tartva, hogy a Liget nagyobb része folyamatosan látogatható maradjon. „A Liget Budapest Projekt megvalósításával visszatérünk a park évszázados hagyományaihoz úgy, hogy hosszú távon is biztosítani tudjuk a fenntartását. A park növényzete mennyiségében és minőségében is megújul, a Liget a mostaninál jóval zöldebb, korszerűbb lesz. Egykori fénykorához hasonlóan a megújult intézmények és a park harmonikus együttese mindenkinek nyújt majd valami újat, szerethetőt” – fogalmazott a vezérigazgató.

A folyamatban lévő fejlesztések állapotáról

Gyorgyevics Benedek a folyamatban lévő projektelemek kapcsán úgy tájékoztatott, hogy 2017 év vége óta zajlik a Néprajzi Múzeum ikonikus épületének a kivitelezése, mely tavaly az International Property Awards nemzetközi ingatlanszakmai versenyen elnyerte az „Európa legjobb középülete” elismerést, illetve a „World’s Best Architecture” különdíjat, mely világszerte az egyik legrangosabb ingatlanszakmai elismerés. Jelenleg az épület kivitelezésének mélyépítési szakasza zajlik, a cölöpözési munkálatokat követően jelenleg az alaplemez és a szigetelés kialakítása zajlik, majd megkezdődik magasépítés. A Néprajzi Múzeum a jövő év végére már szerkezetkész állapotban lesz.

A mélyépítési szakaszt követően javában zajlanak a Magyar Zene Háza kivitelezésének magasépítési munkálatai, az alaplemez és a belső oldali szigetelés már elkészült, jelenleg a bélésfal és az oszlopok vasalása van folyamatban. Egy éven belül szerkezetkész lesz a világhírű japán sztárépítész, Sou Fujimoto által tervezett különleges épület, amely az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre.

Előrehaladott állapotban van a Dózsa György úti mélygarázs kivitelezése is, a tavaly nyáron indult építkezésnél az alaplemez kialakítása mellett jelenleg az épület vasbeton szerkezetének kialakítása zajlik. A három szinten, mintegy 800 autót befogadni képes mélygarázst várhatóan már jövő nyártól használhatják majd a Ligetbe látogatók, illetve kedvezményesen vehetik igénybe a környéken lakók. Az autómentes Városliget elérése érdekében további földalatti parkolók is épülnek, az Állatkerti körúton 700, míg a Hermina úton egy 275 férőhelyes létesítmény épül. A Kós Károly sétányt pedig valódi, forgalommentes sétánnyá alakul át, ezzel napi 10-15.000, a parkon keresztül haladó autótól szabadul meg a Liget.

A Városliget Zrt. vezérigazgatója szerint fontos lépés a Városliget megújításában, hogy elkezdődött a parkban lévő, az elmúlt évtizedekben a zöldfelületet rovására megnövekedett beton- és aszfaltfelületek csökkentése is. Első lépésként az indokolatlanul széles, 14 méter szélességű Olof Palme sétány útburkolatát szűkítik le 6 méterre, csak ezzel közel 1600 négyzetméternyi zöldfelületet adnak vissza a parknak. A gyalogos és kerékpáros közlekedés a kivitelezés ideje alatt végig biztosított marad a 6 méter szélességben megmaradó burkolt felületen. A teljes park felújítása során további többezer négyzetmétert fognak visszazöldíteni a ligeti betonutak rovására.

„A Liget Budapest Projekt olyan világszínvonalú mágnesberuházás, amely kiemelkedő jelentőséggel bír, mind a turizmus fejlődése, mind pedig a városi ingatlanszövet felértékelődése szempontjából. A befektetők már érdeklődnek, a környékbeli lakások felértékelődnek, hotelek tervei jelennek meg. A megújult Városliget környéke Budapest egyik legdinamikusabban fejlődő része lesz” – összegezte Gyorgyevics Benedek, a Liget Budapest Projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója.