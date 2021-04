Lezárták a Capitolium környékét, miután egy autós elgázolt két rendőrt

Ismét lezárták az amerikai törvényhozás épületének környékét, miután helyi idő szerint péntek délután egy autós elgázolt két rendőrtisztet egy ellenőrzőpontnál, majd autójával egy beton úttorlasznak rohant.

A capitoliumi rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsítottat lelőtték, miután az ütközést követően kiszállt az autójából és kést rántott. A támadót kritikus állapotban vitték kórházba, később belehalt sebesülésébe.

Az egyik rendőrtiszt szintén életét vesztette. A capitoliumi rendőrség tájékoztatása szerint az elhunyt kollégájukat William Evansnek hívták, aki 18 éve volt az állomány tagja. A másik rendőrt a sürgősségi orvosi személyzet szállította kórházba.

Az amerikai sajtó értesülései szerint a támadót Noah Greennek hívták. Az illető az Iszlám Nemzet nevű szélsőséges, elsősorban afro-amerikaiakat vonzó szervezettel rokonszenvezett. A 25 éves férfi, aki valószínűleg Virginiában élt, Facebook-oldalán “Farrakhan követőjeként” jellemezte magát. Louis Farrakhan az Iszlám Nemzet vezetője, aki 1978-tól szervezte újjá a mozgalmat, visszatérve a korábbi rasszista szemlélethez.



A Capitoliumot a lövöldözés után lezárták, és a személyzetnek megtiltották, hogy elhagyja az épületet, de néhány órával a történtek után feloldották a zárlatot.Yogananda Pittman, a capitoliumi rendőrség megbízott vezetője elmondta, hogy a gyanúsított a Capitolium északi oldalán elütött két tisztet, majd az egyik beton úttorlasznak ütközött. A gépkocsivezető egy késsel a kezében szállt ki az autóból, és nem reagált a rendőrök felszólításaira. Akkor lőtték le, amikor elindult a rendőrök felé. “Ez rendkívül nehéz időszak a capitoliumi rendőrség életében. Azt kérem mindenkitől, hogy imádkozzanak értünk és a családtagokért” – fogalmazott Pittman.“Úgy tűnik, hogy nem terrorcselekményről van szó” – erről beszélt sajtótájékoztatóján Robert Contee, a fővárosi rendőrség megbízott vezetője. Hozzátette, hogy jelenleg is zajlik a nyomozás, és megvizsgálják, hogy a lelőtt gépkocsivezetőnek volt-e köze valamilyen terrorszervezethez. Contee azt is elmondta, hogy az első információk szerint az elkövető korábban nem került a rendőrség látókörébe.A Nemzeti Gárda helyszínen lévő katonái azonnal a rendőrség segítségére siettek, úgynevezett elhárító gyorsreagálású erőket vezényeltek a Capitolium közelébe. Sajtóinformációk szerint közülük senkinek sem esett baja. Wasington DC-ben továbbra is a Nemzeti Gárda nagyjából 2300 katonája támogatja a hatóságokat.Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata elnöke az eset után elrendelte, hogy engedjék félárbócra a Capitolium zászlaját.Joe Biden amerikai elnök nincs a törvényhozás épületének közelében fekvő Fehér Házban, ugyanis a húsvéti ünnepeket a marylandi Camp Davidben lévő elnöki rezidencián tölti. Az elnök közleményében azt írta: ő és felesége, Jill Biden is fájdalommal értesült a történtekről. “Szívből jövő részvétünket küldjük Evans rendőrtiszt családjának. Tudjuk, hogy ez milyen nehéz időszak volt a Capitolium dolgozói és védelmezői számára is” – fogalmazott Biden, aki elrendelte a Fehér Ház zászlóinak félárbócra eresztését.Az amerikai törvényhozás épülete körül az elmúlt hónapokban folyamatosan oldották fel a lezárásokat. A kordonokat és beton úttorlaszokat január 6-a után helyezték el a Capitolium környékén. Akkor Donald Trump leköszönő amerikai elnök nagygyűlését követően hívei megrohamozták a törvényhozás épületét, ahol a szenátus éppen a novemberi elnökválasztás eredményét készült hitelesíteni. A támadásban öten életüket vesztették, köztük egy rendőr is.(MTI)