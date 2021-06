Létezik erre egy alkalmazás

A jelenlegi digitális korban, úgy tűnik, szinte mindenre van egy alkalmazás. Kellene egy fuvar valahova? Használja az Uber-t. Szeretne kapcsolatba lépni másokkal? Használhatja a Facebook-ot vagy a Tik Tok-ot is. Szeretne keresni egy olyan befektetési szolgáltatói alkalmazást, amely által megkezdheti CFD-k formájában történő kereskedését?

Rengeteg ilyan alkalmazás létezik, itt van például az iFOREX UK. Chris Morris, a CNBC technológiai szakembere a közelmúltban hangot adott véleményének az új alkalmazások berobbanása kapcsán, és felhívta a figyelmet arra, amire mindez rámutat, mondván: „A technológia javította és korszerűsítette mindennapi tevékenységeinket, megzavarva ezzel a status quót és megkönnyítve a dolgokat”. A világjárvány az „alkalmazás-kultúra” további beágyazódását szolgálta a mai társadalomba azáltal, hogy arra kényszerítette az embereket, hogy többet maradjanak otthon, és mobileszközeikre támaszkodjanak bármilyen elintézni valójuk is akad, az élelmiszerboltból történő vásárlástól kezdve, az Uber Eats-en megrendelt vacsorán és a nyelvtanuláson át, egészen az olyan tömegesen elérhető alkalmazások használatáig, mint amilyen például az Instagram és a Tik Tok. A mobilalkalmazások számának növekedése elég nagy jelentőséggel bír, és a két legnagyobb mozgatórugója mindennek azon tények voltak, hogy a legtöbb ember magával viszi mobileszközét, bárhová is megy, valamint az, hogy az alkalmazások a kényelem érzetét is kínálják. A mobilalkalmazások egyszerűen csak átalakítják életmódunkat, különösen az olyan tevékenységeket, mint a vásárlás. Az e-kereskedelmi alkalmazások központi szerepet kaptak a kiskereskedelemben, ugyanis 2021-ben várhatóan az összes kiskereskedelemmel kapcsolatos e-kereskedelmi értékesítés 54%-át teszik majd ki. Most vizsgáljuk meg közelebbről is a 2021-es év eddigi legismertebb alkalmazásait, valamint azt, hogyan alakítják át a világ működését az egyszerre használt mobil készülékek által.

Kapcsolatban maradni

A közösségi média nagy szerepet játszik abban, hogy a globális falu évről-évre történő csökkenése valósággá váljon. Nagyon sok ember fog a jövőben jártasságot szerezni az olyan legnagyobb közösségi média alkalmazások használatában, mint a Facebook és az Instagram, amelyek a világ minden szegletében élő emberrel történő kapcsolódást, kapcsolattartást olyan egyszerűvé tették, hogy csak egy gomnyomásra vagy a telefonon a képernyőre való koppintásra van szükség. Annak ellenére, hogy bizonyosan hallott már a Tik Tok-ról, annak havi 689 millió aktív felhasználójának köszönhetően, nem biztos, hogy tudja miről is szól ez az alkalmazás. Azért vagyunk itt, hogy eg ygyors áttekintést biztosítsunk az Ön számára a Tik Tok kapcsán, mert akár tetszik, akár nem, gyorsan átveszi a közösségi média birodalmát. A Tik Tok egy olyan alkalmazás, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy rövid videókat készítsenek és közzétegyék őket mások számára, és ezáltal összekapcsolják az embereket világszerte. Természetesen ezekhez a videókhoz is mindenféle különböző funkció elérhető, például szűrők, háttérzene és egyebek.

A Tik Tok vonzereje abban rejlik, hogy javarészt a szórakozásra összpontosít, kihívásokkal, mémekkel és poénokkal tartják meg a felhasználókat az egész világon. A Tik Tokot a Facebook és az Instagram kedvelőitől az különbözteti meg, hogy azokon a videókon alapul, amelyekkel kapcsolatba lépett vagy megnézte, és a kezdeti figyelem nem mások körül forog, hanem inkább körülötted összpontosul. Tulajdonképpen, ez teszi a Tik Tok- ot egy élményközpontú alkalmazássá, amely idővel úgymond tanul az Ön kereséseiből, megnézett videóiból, és azzal szolgálja Önt, hogy olyan tartalmakat biztosít ill.kínál, amelyeket látni szeretne. A Tik Tok lényegében a közösségi média alkalmazások fejlődése, a többiek pedig különböző módon követik példáját, más jellegű élményalapú kapcsolattartási módokat kínálva a felhasználók számára. Ami a tőzsdét illeti, a Tik Tok anyavállalatát, a Bytedance-t mintegy 140 milliárd dollárra becsülték a CB Insights szerint, azonban még nem került tőzsdére. Ennek ellenére, ha érdekli Önt a Tik Tok eddigi pénzügyi hatása, figyelje a híreket, mivel ezek gyakran a kezdő oldalon jelennek meg.

Közismertté válás

Az Uber forradalmasította az emberek utazási módját, amikor is a hagyományos taxik alternatívájaként robbant be az életünkbe, egy igazán kényelmes és megfelelő csavarral: elérhetővé vált egy mobileszközön lévő alkalmazásból. A népszerű vállalat ezután bővítette kínálatát az Uber Eats szolgáltatással, és a hagyományos ételeket néhány stílusos megoldással fűszerezte úgymond, mégpedig úgy, hogy a helyi (és egyes esetekben nem annyira helyi) éttermek kedvenc ételei néhány kattintással elérhetővé váljanak az alkalmazáson belül. Az Uber globális piaci értéke jelenleg körülbelül 72 milliárd dollár, és világszerte több mint 75 millió aktív felhasználóval rendelkezik. Más mobil szállítóalkalmazások is népszerűvé váltak, például a Lyft is, azonban az Uber továbbra is piacvezető az utazás-megosztásban. A tőzsdén az Uber készen áll arra, hogy egy erőteljes visszaerősödést mutasson a világjárványból, mivel világszerte újra folytatódik a tevékenysége, és a társaság bruttó foglalása napi szinten 9%-kal nőtt február óta. A kérdés azonban az, vajon hogyan fognak alakulni a számadatok az Uber száma, ha a világ újból megnyílik a korlátozások megszűnésével, és a személy – és élelmiszer-szállítás iránti igény megcsappan.

CFD-k fromájában történő kereskedés szabályozott befektetési szolgáltató alkalmazással

Az online kereskedés nagy népszerűségre tett szert az elmúlt évek során, de méginkább az elmúlt 12 hónapban. Ezt olyan dolgok vezérelték, mint a GameStop jelenség, amikor is a kereskedők bizonyos részvényekhez csődültek a Reddit közösségi médiában létező közössége miatt, valamint a mobilkereskedési alkalmazások térnyerése miatt is, ahol a kereskedők menet közben nyithatnak és zárhatnak ügyleteket. A járvány egyben katalizátorként is jelen volt, hiszen ezidő alatt az emberek érdeklődése felerősödött az online kereskedés világa iránt, akár kíváncsiságból, akár unalomból, vagy azon tény miatt, hogy több szabadidő állt a rendelkezésükre.

Ha olyan közösségi média vállalatokról beszélünk, mint a Facebook, valamint az olyan uatzás-megosztó és kiszállítást is végző cégekről, mint az Uber, érdekes lesz majd látni, hogy a részvényeik árfolyama milyen irányú mozgásokat fog tapasztalni az elkövetkező időszakban, amikor is a világszerte fokozatosan megszűnnek a korlátozások. Vajon az emberek kevésbé fognak majd a telefonjukra támaszkodni, ami a népszerű alkalmazások kisebb mértékű használatához vezet? Vagy az előttünk álló változó helyzetek, valamint a lezárások és korlátozások hiánya egyszerűen csak majd új okokat fog teremteni a tartalom létrehozására és közzétételére? Ezt majd az idő fogja tudni megmondani.

Tulajdonképpen, mindazok számára, akik figyelemmel kísérik a pénzügyi piacokat, az ilyen változások eredményeként fellépő árakra vonatkozó volatiltás típusa mind lehetőségeket, mind pedig kockázatokat jelenthet azon kereskedőknek, akik CFD-k (Contracts For Difference) formájában történő kereskedést szeretnének folytatni. A CFD-k lehetővé teszik az Ön számára, hogy előnyt kovácsoljon az ármozgások nyújtotta lehetőségekből -akár az árak növekednek vagy éppen csökkennek – olyan különböző vállalatok részvényei esetében, mint például a Facebook és az Uber, és mindezt anélkül, hogy meg kellene vásárolnia az alapul szolgáló eszközt (ebben az esetben a tényleges részvényeket).

A CFD-k formájában történő tőzsdei kereskedés szabályozott befektetési szolgáltató alkalmazással, lényegében lehetővé teszi az Ön számára, hogy a volatilitást követve kereskedjen, és az iFOREX UK-n több száz CFD instrumentum közül választhat, beleértve az olyan vezető vállalatok részvényeit, mint a Facebook, az Uber, az Amazon, az Apple és még sok más egyéb, valamint számos olyan tőzsdei árut, mint az arany és az olaj, emllett ideértve a devizapárokat, az ETF-eket és a vezető globális indexek is. Csatlakozzon még ma az iFOREX UK-hoz, és fordítsa előnyére a különféle extra költségek nélkül elérhető legmagasabb szintű oktatási erőforrásokat, beleértve a kereskedési útmutatókat, az okatatóvideókat és a valós idejű, kereskedési szakértővel történő személyre szabott képzést.

