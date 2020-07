Lenvászon – lehető legjobb nyári viselet férfiaknak

A lenvászon népszerű anyag, ezt tudjuk, ahogyan az is nyilvánvaló, hogy a nők számára legalább annyi előnyt tartogat, mint a férfiaknak. Mi most mégis az urak öltözködését vettük górcső alá, és ebből a szemszögből vizsgáltuk meg a len méteráru előnyeit.





Hűvös érzet a nyári hőségben

A len méteráru a textilipar egyik legnépszerűbb anyaga, nem csupán ruházati termékek, de bútorok és dizájnelemek is készülnek ebből a szép fényű, hűvös tapintású, könnyen színezhető, rugalmas anyagból. Hogy a lennövény rostjaiból mi gyártható még, azt sokáig lehetne sorolni, ám mi ezúttal a ruhákra, azon belül is a férfiak által hordott darabokra koncentrálunk.

Mert a férfiak számára telitalálat a lenvászon, ez nem is kérdés. A nyári melegben hatalmas könnyebbséget jelent ez a viselet, amely szellős, de feltűnésmentesen bánik el az izzadtsággal is. Előnye, hogy a mosással egyre puhábbá válik, így a kényelmi tulajdonságai folyamatosan nőnek. Hátránya, hogy nagyon gyűrődik, szinte felesleges is kivasalni, mert a felvétel után azonnal megjelennek rajta a ráncok. Mivel ez az anyag közismert tulajdonsága, nem számít kellemetlennek egy lenvászonból készül gyűrött ing viselése, sőt valamennyire hozzá is tartozik már a divatjához, laza stílust kölcsönöz neki. Kiválóan kombinálható farmerrel és más anyagokkal.

Ing, zakó, nadrág, rövidnadrág

Ami a férfiak ruhatárát illeti, a len az ingek mellett a nadrágok, a rövidnadrágok, a zakók és a cipők kialakítására is tökéletes, ugyanaz a szellős érzés tartozik ezekhez a darabokhoz. Strapabíró az anyag, így nem jelent gondot, hogy nadrágként nagyobb igénybevételnek van kitéve. Mivel antiallergén, nem okoz bőrirritációt senki számára. Arra azért nem árt figyelni, hogy az első mosásnál összemegy valamennyit, ezért a vásárlásnál a lazább darabok között kell válogatni, később pedig alacsony hőmérsékleten ajánlott tisztítani.

Hogy mekkora divat a lenből készült anyagok használata, azt a Bubulakovo.hu kínálata is megmutatja: a kellemes, lágy színekből szinte lehetetlen egyetlen egyet kiválasztani. Ezek a színek kiválóan kombinálhatóak, ezért a lenből készült ruhadarabokat szinte minden esetben lehet együtt hordani. Teljes kényelem, hűsítő érintés, divatos megjelenés – mi kell még?

A fotó forrása:

Bubulakovo.hu