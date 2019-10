LengyelorszÃ¡gban kimagaslÃ³an nÅ‘tt a Duna House forgalma

Míg Magyarországon visszaesett a Duna House Holding Nyrt. forgalma a harmadik negyedévben, Lengyelországban kimagaslóan nőtt: a franchise ingatlanközvetítői hálózat jutalékvolumene 45,6 százalékkal, a saját irodáké pedig 31,5 százalékkal emelkedett a tavalyi harmadik negyedévéhez képest.

A társaság tájékoztatása szerint a harmadik negyedévben az ingatlan-cégcsoport üzleti eredményét két fő, egymással ellentétes hatású tényező határozta meg: egyrészt egy erőteljes, de a menedzsment várakozásai szerint átmeneti volumenszám csökkenés Magyarországon és nagy növekedés Lengyelországban.

Magyarországon a lakóingatlan piac a negyedik nehéz hónapján van túl – közölték. Június-augusztusban a tranzakciók számát egyebek mellett jelentősen visszavetette az 5 százalékos éves hozamú új lakossági államkötvény, illetve az új családtámogatási programok körüli kezdeti bizonytalanság és az erős nyári szezonalitás is meghatározta a piacot. Ennek eredményeképpen a csoport hálózatai alulteljesítettek a harmadik negyedévben, igaz, szeptemberben a jutalékvolumenek újra az egy évvel korábbi szintet közelítették.

A franchise ingatlanközvetítői hálózat 2 milliárd forintos jutalékot elérve 9,4 százalékkal csökkent a tavalyi harmadik negyedévéhez képest. A menedzsment számításai szerint, ha tovább folytatódik a piaci lassulás, a cégcsoport egy-két negyedéven belül képes lesz ellensúlyozni ennek hatását a piaci részesedés növelésével, mivel egyre többen értékesítik ingatlanjaikat közvetítő ügynökségeken keresztül.



Az eladásra kínált ingatlanok számának növekedése már a harmadik negyedéves adatokon is tapasztalható, és bár a közvetített hitelek volumene 4,2 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest, a harmadik negyedévben jelentősen megnőtt a beadott hitelkérelmek száma, s így várhatóan az év utolsó negyedévének teljesítménye már jobb lesz, mint az egy évvel korábbi negyedévé volt.A Duna House közölte: a hitelkérelmek jelentős növekedésének az az oka, hogy a befektetési célú lakásvásárlás felől a lakhatási célú lakásvásárlás felé tolódik el a piac, amelyhez a kormány új családtámogatási kezdeményezései is hozzájárulnak.Lengyelországban harmadik negyedévben is nőtt a franchise hálózat irodáinak száma: 81 irodával a cégcsoport már meghaladta az idei évre célként kitűzött 77 irodát, év végére pedig várhatóan 85 irodájuk lesz ott.A közvetített hitelek volumene a harmadik negyedévben elérte a 32 milliárd forintot, ezzel több mint megtriplázva az előző évit. A hálózati jutalékbevételek és az irodaszámok negyedik negyedéve tartó folyamatos bővülésének köszönhetően a cég álláspontja szerint a lengyel üzletág stabil, további folyamatos növekedése várható az elkövetkező években: bár Lengyelországban támogatja a növekedést az ingatlan- és hitelpiac, a bővülés elsősorban a csoporton belüli folyamatoknak köszönhető – áll a közleményben.(MTI)