Legyünk biztonságban online!

Számos hírt hallani, vagy olvasni az interneten, mely szerint emberek százainak bizalmas adatai szivárognak ki bizonyos applikációk használata során, vagy webáruházakban történt vásárlás esetén ellopják a bankkártya adataikat. Valószínűleg egyiknek sem szeretnénk áldozatául esni. Bár 100%-os védelmet senki sem tud garantálni, de ha odafigyelünk néhány –egész könnyen kivitelezhető– tényezőre, akkor sokat tehetünk online biztonságunk érdekében.

Jelszó

Talán az első, ami eszünkbe jut adataink védelme kapcsán, az a jelszó. Ha jelszóval védjük felhasználói fiókjainkat, vagy a tárolt dokumentumainkat, képeinket akkor bizonyára semmi baj nem lehet– gondoljuk. Ez azonban nem igaz. A jelszó ugyan védelmet tud nyújtani, de csak abban az esetben, ha megfelelően erős jelszavakat használunk, és minden platformon különbözőt. Értjük ez alatt azt, hogy minimum 8 karakter hosszúságúak legyenek az általunk használt jelszavak és tartalmazzanak kis és nagybetűt, számot, valamint különleges karaktert egyaránt. Egy 123 vagy abc nehézségű jelszót nem nagy feladat a hackereknek feltörni, nem beszélve a kiskutyánk vagy gyermekünk nevéről, melyeket a közösségi média oldalainkról hamar kiderítenek. Éppen ezért különösen figyeljünk arra, hogy jó jelszavakat használjunk, amelyeket bizonyos időközönként változtassunk is meg! Ha attól tart, hogy nehéz lesz ennyi bonyolult jelszót észben tartania, akkor ajánljuk a jelszókezelő alkalmazásokat, melyek biztonságosak és nem mellesleg a segítségünkre is lesznek.

Biztonságos weboldalak

A biztonságos jelszavak használatán túl azt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy milyen oldalakat látogatunk meg. Ha tehetjük, csak biztonságos weboldalakra kattintsunk! Amennyiben vásárolni is akarunk az adott honlapról, akkor pedig még inkább legyünk körültekintőek! A böngészők egyébként egy kis lakattal az URL mellett jelzik is nekünk, ha biztonságos, SSL tanúsítvánnyal rendelkező oldalról van szó, ellenkező esetben pedig figyelmeztet! Érdemes megfogadni a tanácsát, főleg ha bármilyen személyes adatot igénylő weboldalról van szó. Ne adjuk meg ilyen oldalon az adatainkat!

Kétfaktoros hitelesítés

A weboldalak űrlapjain és online vásárláskor megadott személyes információkon túl a közösségi média oldalainkon tárolt adataink kiszivárgása is veszélyt jelenthet. A legtöbb social media platform lehetővé teszi a kétfaktoros hitelesítés alkalmazását, mely azt jelenti, hogy a belépést kezdeményező eszközön túl egy másikról is meg kell erősítenünk, hogy valóban mi akarunk belépni a fiókba. A gyakorlatban ez általában úgy valósul meg, hogy mikor a számítógépünkről be akarunk jelentkezni, akkor először a mobilunkra kapunk egy biztonsági kódot, amelyet visszagépelve fog csak beléptetni minket az alkalmazás. Érdemes alkalmazni a kétfaktoros hitelesítést személyes profil esetén is, nem beszélve arról, ha üzleti fiókot kezelünk, ahová a bankkártya is be van kötve hirdetések futtatása céljából.

Legyünk tehát körültekintőek, tegyünk meg minden tőlünk telhetőt online biztonságunk érdekében!