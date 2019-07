Legújabb gyártósorát adta át a HELL ENERGY

Újabb gyártósorral bővült a magyar tulajdonú HELL ENERGY szikszói gyára, melynek köszönhetően a komplexum töltőkapacitása napi 4,5 millió dobozról 7 millióra emelkedett. Az állami támogatást is élvező beruházást a vállalat dinamikus fejlődése és az export piacainak folyamatos bővülése indokolta.

A piacvezető HELL energiaitalokat, a XIXO jegesteákat és szénsavas italokat, valamint a HELL Energy Coffee-kat gyártó HELL ENERGY ma már megkerülhetetlen szereplő a nemzetközi színtéren. A 2004-ben született, és hazánkban rekordgyorsasággal piacvezetővé vált energiaital márka mára már 5 kontinens több mint 50 országában van jelen. A vállalat az energia- és szénsavas ital szektorban is egyedülálló hármas kombinációval rendelkezik – nincs rajta kívül más cég, amelynek tulajdonában egyszerre lenne több országban is piacvezető márka, saját töltőüzem és mindehhez csúcstechnológiájú alumínium italdobozgyár. Az európai szinten is legmodernebbek között számontartott gyárkomplexum logisztikai háttere is jól tükrözi a magas minőséget és az innováció iránti elkötelezettséget: a vállalat 2019-ben átadott teljesen automatizált magasraktára 31 000 raklap befogadására és mozgatására alkalmas. Az állami támogatást is élvező mostani beruházás újabb mérföldkő a vállalat életében. Az immár negyedik töltősor átadásával nemcsak a napi gyártókapacitás növekedik 4,5 millióról közel 6 millió darabra, hanem az új üzemsoron lehetőség nyílik 250 milliliteres mellett már 330 milliliteres és 500 milliliteres dobozok töltésére is.

„Higiéniai és töltéstechnológiai szempontból a világ legmodernebb, sebességét nézve pedig Közép-Európa egyik leggyorsabb gyártósorát hoztuk el Szikszóra, hiszen a gép óránként 120 ezer darab alumíniumdoboz megtöltésére képes. Fontosnak tartjuk, hogy a fejlődés és az innováció iránti elköteleződésünk inspiráló legyen környezetünk számára, ezt igazolja, hogy az italgyártás mellett számos további fejlesztési projektünk zajlik a régióban.” – mondta el Csereklye Barnabás, a HELL ENERGY Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója.

Az elmúlt 8 év folyamán 220 millió eurónyi beruházás valósult meg a cég égisze alatt, amely legutóbbi beruházásával 320 új munkahely létrehozását is vállalta, és teljesítette idő előtt. Különösen fontos ez, amikor az új munkahelyet teremtő beruházások olyan hátrányos helyzetű régióban valósulnak meg, mint a Borsod-Abaúj-Zempléni régió.

Az ünnepélyes átadó eseményen részt vett Varga Mihály, pénzügyminiszter is, aki beszédében kihangsúlyozta: „A HELL története példa arra, hogy jó üzletfejlesztéssel a magyar vállalatok is elérhetik azt a minőséget, hatékonyságot és méretet, amellyel a világgazdaságban is le tudják tenni az ország névjegyét. A cég mostani és ez elmúlt években megvalósított beruházásai hozzájárulnak annak a kormányzati célnak a megvalósításához is, hogy Magyarország gazdasági fejlődését regionálisan kiegyensúlyozottá tegyük.”

A 2 milliárdos beruházáshoz a magyar állam 50%-os támogatással járult hozzá. Az új töltősor telepítése májusban kezdődött, az eladható termékek gyártása már július óta folyik és a próbaüzem egészen augusztus végéig tart majd.

A HELL ENERGY-ről:

A HELL ENERGY a világ egyik legdinamikusabban fejlődő FMCG márkája, amelyet elsősorban Európa és Ázsia országaiban értékesítenek. A HELL ENERGY 2004-ben családi vállalkozásként indult Magyarországon, és jelenleg is családi multiként működik, ugyanazzal a tulajdonosi körrel, amely alapította a márkát. Rekordidő – alig négy év – alatt hazánk piacvezető márkája lett, majd kiváló koncepciónak és sales stratégiának köszönhetően a HELL ma már világszerte több mint 50 országban elérhető, és piacvezető többek között Bulgáriában, Magyarországon, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Szlovákiában, Horvátországban, Görögországban, Ciprusban is. A vállalat 2017 óta pedig nem csupán italokat forgalmaz, hanem a termékek csomagolását is házon belül végzi saját tulajdonú, legmodernebb eszközökkel felszerelt, QUALITY PACK alumínium italdobozgyárában.

2018-ban a HELL ENERGY mérföldkőhöz érkezett: első globális reklámkampányát a hollywoodi sztár, Bruce Willis közreműködésével forgatta, illetve a folyamatos termékinnovációknak köszönhetően idén bevezette az Energy Coffee termékcsaládját is.