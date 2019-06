Legalább két hetet csúszik az aratás, bizonytalan a piac

Legalább két hetet csúszik az aratás az idén. Elsősorban azért, mert a hűvös május miatt még nem érett a termés, de a felázott földekre amúgy sem lehetne kombájnokkal rámenni.

Az árpa betakarításával kezdődő aratási idény hagyományosan Péter-Pál környékén, vagyis június utolsó hetében kezdődne, de a hűvös május miatt a gabonák még nem értek be – ismertette a helyzetet dr. Halmos Gábor, a Concordia Közraktár Zrt. vezérigazgatója. A késés nemcsak a táblák állapotából egyértelmű, de a termelők viselkedéséből is. A gazdák jellemzően egy-két héttel a tervezett betakarítás előtt kezdenek el szerződni a raktárakkal és a kereskedőkkel, de ennek idén még semmi jele. Ugyanilyen bizonytalan a termés minősége is. Ha a következő 1-2 hétben meleg és száraz idő lesz, akkor jó esély van a jó minőségre és magas sikértartalomra. Ha esős marad az idő, az még tovább halaszthatja a betakarítást, mert a sáros földeken nem nagyon lehet kombájnokkal dolgozni, és a minőséget is gyengíti.



A világ legnagyobb búzatermelői (Pld. USA, Oroszország, Ukrajna) kiváló, a tavalyit meghaladó termésről adtak hírt a közelmúltban, míg Magyarországon valamivel kevesebbre lehet számítani az elmúlt évek átlagánál, így a kereskedők egyelőre nem közöltek árakat, ők is várják az első minőségvizsgálatok eredményét. Ilyenkor jellemzően nagy igény van a közraktári szolgáltatás stabilizáló erejére, így a Társaság mindenképpen derülátó erre az évre – zárta a vezető.