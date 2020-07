Legalább 40 ezerrel kevesebben a boltban

A statisztika szerint májusban áprilishoz képest közel 19 ezer fővel csökkent a foglalkoztatottak száma. Ha ehhez hozzácsapjuk, hogy előtte áprilisban már volt egy 22 ezres létszámcsökkenés, akkor legalább 40 ezer volt a járvány miatti létszám leépítés ebben a két hónapban, amikor az iparcikkes körben boltlátogatási tilalom is volt. De a június már javíthatott a létszámokon is.

Az áprilisi 10%-os, majd a májusi 3%-os forgalomesés és az iparcikkes boltok többségének kényszerű látogatási korlátozása miatt várható volt, hogy a statisztika jelentős létszámcsökkenést jelez majd ebben az időszakban. És ez igazolódott is, mivel a legutóbbi adat szerint a boltokban a foglalkoztatottak száma májusban áprilishoz (tehát a közvetlenül megelőző hónaphoz) képest 18,8 ezer fővel csökkent. Május volt az a hónap, amikor a vidéki boltok 4-én, a fővárosiak 18-án kinyithattak ugyan, de ez nem sikerült minden boltosnak, többen zárva maradtak, átmenetileg még vagy végleg, és a vásárlók is csak lassan indultak el a boltokba, nem is költöttek annyit, mint korábban.

A foglalkoztatottak száma a statisztika módszertana szerint mindenkit (alkalmazottat, vállalkozót, aki maga is dolgozik) magában foglaló mutató, aki ügyködik valamennyit, a legkisebb és a legnagyobb vállalkozások körében, egyaránt. Az ágazati foglalkoztatási adatok egyébként negyedévente jelennek meg, de most más adatkörökhöz hasonlóan ebből is csöpögtetett egyet a szokásostól eltérően előre a statisztika.

A másik mutatója a munkaügyi statisztikának az alkalmazottak száma a legalább öt fős vállalkozások körében (tehát ebben a legkisebbek már nincsenek benne, így szűkebb a foglalkoztatottak számánál). Ebben az adatkörben azt látni, hogy a legutóbbi adatközlés szerint áprilisban 22 ezer fővel kevesebben dolgoztak a boltos világban, mint egy évvel korábban. És a létszámcsökkenés már márciusban megkezdődött.

Így az olvasható ki a statisztikából, hogy egy szűkebb áprilisi és egy teljesebb körű májusi mutató alapján legalább 40 ezer fős volt a létszámzuhanás a boltos világban, együtt számolva a két egymás követő hónap esését, az előző évhez képest.

Júniusban mérséklődött a boltos piac elmaradása a vásárlásokban, erősen közelíthette a korábbi év szintjét. A piac erősödése általában létszám emelésekkel is jár, így júniusban a foglalkoztatás már javulhatott az áprilisi, májusi szinthez képest.

Az alkalmazotti létszám az eddig megismert részletesebb adatok alapján így változott:

2019 2020 változás 2020 április/2019 január február március április 213.086 213.097 212.356 207.428 190.915 -22.171 KSH, bolti kiskereskedelem, alkalmazottak száma, átlagos állományi létszám, legalább öt fős vállalkozások

A foglalkoztatottak számáról az ágazati adat csak az első negyedévről ismert, ekkor még növekedés is volt, de ez egyrészt három hónap átlaga, másrészt az élelmiszeres boltok a nagy márciusi spájzolási rohamok közepette feltöltötték a létszámot.



2017 2018 2019 2020 I. negyedév foglalkoztatott 368 361 355 362 foglalkoztatottakból alkalmazott 319 315 309 308 KSH, foglalkoztatottak száma, érték: ezer fő, korábbi időszak: éves adatsor

Igaz, az iparcikkes boltok március második felében már faragták a foglalkoztatást, de ekkor még elsősorban a részmunkaidőkkel és a szabadságolásokkal próbálkoztak, akinek pedig felmondtak, annak még maradhatott némi felmondási ideje is az állományban ragadva. Így ez volt a boltos foglalkoztatotti körben az első negyedévben:

(blokkk.com)