Lécci, hozz már egy kiflit: WeShop, azaz Roksh

Bevásárolnak helyetted a boltban, persze te válogatsz. Az Aldi is bejelentette, hogy belevág az online vásárlásba, de kiderült, hogy nem a saját weboldaláról. Csak a Weshop, a Roksh weboldalán keresztül. Ott van már az Auchan, a Príma, a Tesco, és a Fagyifutár. De ne az ő weboldalukon keresd ezt a módit. Ez egyébként, ha megkérsz valakit egy kiflit venni, ügynöki kereskedelem. Online. De hát a vásárlót nem ez izgatja.

Vásárlás előtt tanácsos megnézni, hova is mennénk turkálni. Különösen igaz ez az intelem a webáruházak világában, ahol nagyon nem mindegy, kivel is szerződünk a távolban, nehogy túl távol is essen, ha például reklamálni kell.

Az online kereskedelemről beszélve az a webáruház féleség ugrik be, akinek a saját weboldalán turkálva vásárolhatunk. Ez a hivatalos szakzsargonban a csomagküldő kereskedelem: amikor egy webáruház közvetlenül köt szerződést a vásárlóval a saját áruja eladásáról.

Egyre gyakoribb ugyanakkor például, hogy egy weboldalon sok-sok áruház kínálja portékáját, aminek marketplace a neve. Ilyen például a világ legnagyobb webportálja, az Alibaba, vagy éppen nálunk az eMAG is (csak nem minden vásárlónak tűnik fel), sok kereskedő egy kupacban.

És hogy kivel is szerződünk, az az általános szerződéses feltételekből tűnhet ki pontosan, hiszen például a webáruház fantázianeve eltér számos esetben a üzemeltető kereskedő nevétől (maradva a magyar piacvezetőnél, az eMAG weboldaláról vásárolva ma már a Extreme Digital – eMAG kft az eladó).

Létezik egyébként a kereskedelmi jogban az üzleten kívüli kereskedés, amikor a kereskedő, vagy a nevében, a javára eljáró személy a vásárlót – annak kifejezett kérése nélkül – a lakásán, munkahelyén vagy más tartózkodási helyén keresi fel, hátha vesz tőle valamit. Ez már a házaló kereskedés.

És előfordulhat, hogy az előbbi szálak keverednek is. A WeShop is több szálon fut.

A WeShop megint más: bevásárol helyetted a más boltjából, bár nem mindig

A WeShop üzletmenetének a lényege, hogy felajánlja, bevásárol helyetted. Te kiválasztod a neked tetsző boltot a WeShop honlapján, a Roksh nevű oldalon, amin több áruház is van már. Nem kell sem a boltba menned, sem több honlapot nézegetni, nála turkálhatsz egy helyen. Olyannyira, hogy a végén, ha erre is szerződsz vele, majd ő el is megy helyetted a boltba, válogat és cipekedik hozzád haza, vagy egy átvevőpontig. Közben például szól, ha valami nincs, kell-e helyette más.

De hát így nem az ő saját portékájából, árukészletéből szolgál ki, hanem a másikéból. Így persze neki nem kell se saját bolt, se raktár, se árukészlet, ami indulásnak nem rossz, hiszen ezek tetemes, csaknem mindent kitevő költségek a boltos világban. Így persze a WeShop csak azt tudja kínálni, ami a többiek boltjában, webáruházában van, de a kereskedésnek csak a legvégét végzi.

Ez egyébként egyik szálon kereskedelmi ügynöki tevékenység, amikor a kereskedő, a WeShop más, most éppen a vásárló javára megbízás alapján szerződést köt egy áruházzal. A másik szál a web, hiszen a vásárló a WeShop weboldalán köt szerződést a vásárlásról (szerepel is a WeShop a kereskedelmi nyilvántartásban, mint csomagküldő vállalkozás). Ráadásul van egy kis marketplace illata is.

És akkor ki fogja hazacigölni

A WeShop kétféle lehetőséget is jelez, kitől is vásárolhatunk rajta keresztül. Partner nála az, akivel leszerződött, kereskedő pedig az, akivel nem.

Az úgynevezett partnerek esetében lehet választani a turkálást követően, hogy ki szállítson. Így válogathat és szállíthat a WeShop, de lehet úgy is dönteni, hogy a kiválasztott a partner.

És a WeShop vállalja azt is, hogy az előbbiekre nem szerződött kereskedőnél bevásárol és haza is szállít.

A vásárlási megállapodás pedig úgy jön létre, hogy a vásárló megrendelését a WeShop elfogadja.

Lehetőség van arra is, hogy a vásárló átlavírozik egy átirányítás révén a kiválasztott kereskedő weboldalára és ott maga folytatja a vásárlást.

Mennyit is kell fizetni

Sajnos, mert hosszú jogi nyelvezet, de ilyenkor bele kell nézni az általános felhasználási szerződésbe, a felhasználási feltételekbe, aminek feltüntetése minden webáruház esetében kötelező. Nem véletlenül.

A legfontosabb, hogy a Roksh oldalán válogató vásárló a WeShop-pal léphet szerződéses kapcsolatba, ha eljut odáig és előtt el nem kanyarodik. Ő pedig a vásárló helyett fog a partnereknél eljárni, akikkel már előre leszerződött erre a lehetőségre, az erre hajlamos áruházakkal.

De hát az ár. A vásárló válogat és rögvest kiderül, hogy az ár csak tájékoztató jellegű, nem biztos, hogy ennyibe kerül majd a végén a kiszemelt portéka. A kiszállítás napján érvényes árat kell ugyanis a végén fizetni, ami eltérhet attól, amit a megrendelés leadása napján lát a vásárló.

Fizetni pedig, ha az ehhez vezető út végéig eljut a vásárló, a WeShopnál kell, aki majd elszámol utána a partner áruházaival. A kiszállítási díj 990 forinttól indul.

2018-ban még nem volt bevétele a cégnek, 2019-ben 1,2 millió forint, némileg több költséggel, ahogyan egy induló vállalkozásnál dukál. A továbbiakról a vásárló dönt.

(blokkk.com)