Lassult az amerikai szolgáltatóipari teljesítménynövekedés májusban

Három éve a legkisebb mértékben növekedett májusban az amerikai szolgáltatóipar teljesítménye a londoni IHS Markit gazdaságkutató intézet szerdán közzétett jelentése alapján.

Az IHS Markit májusi szolgáltatóipari beszerzésimenedzser-indexének (BMI) végleges értéke a várakozásoknak megfelelően az előzetessel megegyező 50,9 pont lett, alacsonyabb az áprilisi 53,0 pontnál.

A BMI 50 pont feletti értéke a vizsgált gazdasági tevékenység teljesítményének a növekedését, 50 pont alatti értéke pedig csökkenését jelzi.

Az 50,9 pontos eredmény alapján az amerikai szolgáltatóipar teljesítménye három éve, 2016 februárja óta a legkisebb mértékben növekedett az idén májusban.

A szolgáltatóiparban az új megrendelések növekedése már sorban a negyedik hónapja lassult, mind a belföldi, mind a külföldi megrendeléseken belül. Mindazonáltal a munkahelyteremtés üteme a szolgáltatóiparban felgyorsult.

A már korábban közzétett feldolgozóipari BMI és a mostani szolgáltatóipari BMI alapjául szolgáló adatok összesítésével képzett kompozit BMI májusra vonatkozóan szintén 50,9 pontra csökkent az áprilisi 53,0 pontról.



A kompozit BMI 50,9 pontos májusi értéke 2016 májusa óta a legalacsonyabb.Chris Williamson, az IHS Markit vezető közgazdásza a szerint “aggasztó jeleket lehet kiolvasni a májusi felmérésből az amerikai gazdaság állapotára vonatkozóan”, mivel a teljesítmény gyengülésének a jelei a feldolgozóiparról kezdenek átgyűrűzni a szolgáltatóiparra is. A májusi adatok az 1,2 százalékos évesített GDP-növekedéssel vannak összhangban, míg az áprilisi adatok alapján 1,9 százalékos növekedésre lehetett következtetni. Összességében így a második negyedévre 1,5 százalékos évesített GDP-növekedést lehet valószínűsíteni – mondta.Az amerikai ISM (Institute for Supply Management) viszont a Markit intézettel ellentétben a teljesítmény növekedését mutatta ki májusra vonatkozóan az amerikai gazdaság nem feldolgozóipari ágazataiban. Az ISM felmérése a szolgáltatóiparnál szélesebb tevékenységi kört ölel fel.Az ISM nem feldolgozóipari beszerzésimenedzser-indexe (BMI) 56,9 pontra, három havi csúcsra emelkedett májusban az előző havi 55,5 pontról. A piac az áprilisival megegyező 55,5 pontot várt májusra is.



(MTI)