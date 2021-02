Lassan eltünteti a járvány a készpénzes fizetést

Nem meglepő, de a kereskedőknek fontos új statisztikákat közölt az OTP a magyarok fizetési szokásainak átalakulásáról. A készpénz egyre inkább kikopik, a kártya és az online vásárlás uralja a pandémia időszakát.

Már tavaly eljött az a fordulópont, amikor a készpénzfelvételeket meghaladta az elektronikus fizetések száma, most viszont már azt is látjuk, hogy a preferenciák sokkal inkább a kártyás fizetés irányába tolódtak el.

A készpénzes fizetések részben azért tarthatták magukat az elmúlt években mégis magas szinten, mert nem volt kötelező a kereskedőknek, hogy a készpénzen kívül mást is elfogadjanak, így sok vásárló, aki a mindennapi életben kártyát használ, adott esetben kénytelen volt így fizetni.

Ez január 1-jével megváltozott, ugyanis egy törvénymódosítás értelmében ekkortól az online pénztárgépet használó vállalkozásoknak kötelező elektronikus fizetési lehetőséget is biztosítaniuk a vásárlóknak, ez valószínűleg tovább növeli majd a kártyás fizetések arányát az idei évben.

Szinte senki nem akar már készpénzzel fizetni

A legújabb adatok azt mutatják, hogy a 18 éven felüli magyar lakosság mindössze 16 százaléka részesíti a készpénzes fizetést előnyben ahelyett, hogy kártyával vagy mobiltelefonnal, mobiltárcával fizetne.

A lakosság 80 százalékának már van bankkártyája, és az OTP adataiból az is kiderül, hogy túlnyomó többségük, 57 százalékuk mindenhol, ahol megteheti, kártyával vagy a mobiljával fizet. Azok aránya, akik készpénzes és kártyás fizetési lehetőségeket egyszerre használnak, mindössze 27 százalék.

A kereskedőknek a legfontosabb adat valószínűleg ez: a megkérdezettek 56 százaléka mondta azt, hogy állt már el vásárlástól azért, mert csak készpénzzel tudott volna fizetni, kártyával viszont nem.

A kártya higiénikus, egyszerű, és kevésbé fájdalmas

Nem meglepő, hogy járványhelyzetben egyre kevesebben vannak azok, akik előnyben részesítenék a készpénzt, amivel csak személyes érintkezéssel fizethetünk, ami most azt jelenti, hogy akár az egészségünket veszélyeztetjük.

Ezzel együtt egyre inkább értékelik a vásárlók a kényelmi oldalát is a kártyának – az egyszerű, egyérintéses fizetés érthetően sokkal vonzóbb, mint amikor ki kell számolnunk a papírpénzt, az aprót, visszajáróval kell bajlódnunk, mindezt néha egy hosszú sor elején állva…

De a kereskedőnek is előnyös, ha kártyával fizetnek nála, ha ugyanis nem készpénzben vásárolunk, hajlamosabbak vagyunk többet költeni, több mindent megvásárolni – kutatások támasztják alá, hogy ilyenkor az agyi folyamataink egészen máshogy működnek, egyszerűen nem érezzük olyan fájdalmasnak nagyobb összegek kifizetését sem.

Még terminál se kell, hogy kártyát fogadjunk el

Jó hír, különösen azok számára, akik a január 1-től elektronikus fizetési lehetőség biztosítására kötelezettek közé tartoznak, de még nem igényeltek terminált, hogy ezt nem is feltétlen kell megtenniük. Kártyaterminál nélkül is lehetővé tehetik, hogy a vásárlók kártyával fizessenek, és ezzel meg is felelhetnek a jogszabályi kötelezettségnek, ezzel elkerülve az esetleges büntetést.

Erre ad megoldást a SoftPOS applikáció, ami bármilyen Andorid 8.0 vagy újabb rendszerrel működő NFC-képes mobilt képes kártyaterminállá “alakítani”. Az applikáció telepítése egyszerű, a fizetés ugyanúgy egy érintéssel működik, a tranzakciókról a kereskedő részletes statisztikákat láthat, és nyugtát is adhat e-mailben vagy QR-kód leolvasásával, nyomtatás nélkül.

A SoftPOS a magyar piacon tavaly novemberben jelent meg, amikor a Fizetési Pont bemutatta új fejlesztését, és egyszerűen kérhetünk róla információt, ha a honlapon visszahívást kérünk kötelezettség nélkül az ügyfélszolgálattól.

Fontos szempont az is, hogy a Fizetési Pont az utolsó olyan szolgáltató a piacon, amely még mindig biztosítja termináljaihoz a 80 000 forintos vissza nem térítendő állami támogatást – és ez a SoftPOS applikáció igénylésére is érvényes ajánlat.