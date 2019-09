Lakáshitel: százezrekre rúghatnak a hitelfelvétellel járó költségek

Felejtsük el a 20-30 százalékos önerőt: még mindig nagyon drága egy jelzáloghitel-igénylés, csak a bankok jóindulatán múlik, hogy az ügyfélnek nem kell százezreket kifizetnie. Kevesen gondolnak bele, mennyi extra kiadással jár egy kölcsön felvétele.

Míg legtöbbször az önerő mértékére hívják fel az ügyfelek figyelmét a szakértők, rengeteg olyan addicionális költség merülhet fel a hiteligénylés során, amelyek jelentősen, akár százezer forintokkal is megdrágíthatják egy jelzáloghitel felvételét.

A Bank360 legfrissebb közleményében felidézi: legtöbbször a nagyjából 30 százalékos önerő mértéke az, ami sokakat visszatart a hitelfelvételtől, hiszen ez azt jelenti például, hogy egy 20 milliós ingatlannál 6 millió forintot kell letennünk az asztalra.

A legtöbben számolnak még persze a rendszeres törlesztőrészlettel is, ami szintén százezer forintot meghaladó tétel havonta. És bár eltörpül ekkora összeg mellett, de a hitelfelvétellel járó extra költségek is kitesznek egy kisebb vagyont. Erről sajnos kevesebb szó esik, pedig nagyon sok család számára külön, akár hónapokig tartó anyagi felkészülést igényelnek ezek a kiadások is, hiszen a díjakat az ügyfélnek kell megfizetnie.

Az alábbi leggyakoribb tételekre kell felkészülni, ha 2019-ben valaki jelzáloghitelt igényel:

Értékbecslés díja: súlyos kiadás. A bank által kiválasztott értékbecslőnek kell felbecsülnie a fedezetként felajánlott ingatlan értékét. A díj mértéke az ingatlantól függ, de még egy kisebb ingatlannál is fel kell készülnünk nagyjából 30-40 ezer forintos kiadásra.

Közjegyzői okiratba foglalás díja: kötelező elem, hiszen a bank ez alapján járhat el, ha az ügyfél nem fizeti a hitelt és a szerződés felbomlik. Szintén több tízezer forintot vihet el ingatlantól, hitelösszegtől, oldalszámtól és munkaórától függően. A már említett 20 milliós ingatlan esetén szinte biztos, hogy 50 000 forint feletti díjra kell számítanunk.

Átutalás díja: van olyan pénzintézet, ahol azért is fizetnünk kell, hogy egy technikai számláról kiutalják az eladó megadott bankszámlájára a pénzt. Ez ráadásul egy technikai számláról történik, nem a miénkről, ami pedig adott esetben kedvezményes átutalást is lehetővé tenne. A díj mértéke az igényelt hitelösszegtől függ, de szintén tízezrekbe kerülhet.

Folyósítási díj: ha már az átutalásért fizetünk, azért is díjat számol fel a bank, hogy folyósít nekünk ekkora összeget. A díj a hitelösszeg 0,5-2 százaléka, ez a 20 millió forintos hitelnél 200 000 forint 1 százalékkal számolva, ám a legtöbb pénzintézetnél jellemzően találunk valamilyen felső határt.

Tulajdoni lap: szükséges dokumentum a hiteligényléshez, 3 600 forintba kerül az e-hiteles változat, a papír viszont 6 250 forint a Földhivatalnál.

Zálogjog földhivatali bejegyzése: a bank bejegyezteti a jelzálogot az ingatlanra, felvezetik a tulajdoni lapra. Ez 12 600 forint.

Lakásbiztosítás díja: a törlesztőrészlet csak egy dolog, amit hosszú évekig kell fizetnünk a lakásért. A bank csakis és kizárólag akkor engedélyezi a hitelfelvételt, ha lakásbiztosítás is van a fedezetre. Ez egy fővárosi, 2000-ben épült 60 négyzetméteres társasházi lakás esetében nagyjából évi 15 ezer – 20 ezer forint körüli költséget jelent, míg egy vidéki Kádár-kockánál nagyjából 10 ezer – 25 ezer forint között alakulhat. Persze határ a csillagos ég, ha az alap káreseteken túl egyéb kényelmi szolgáltatásokat is szeretnénk a biztosításhoz.

Ha szélesen értelmezzük a vásárlással járó költségeket, akkor még számolnunk kell az ügyvéd díjával, a borsos, 4 százalékos vagyonszerzési illetékkel és a tulajdonjog bejegyzésével.

Összegezve a fentieket bátran kijelenthetjük, hogy további legalább 400 ezer – 500 ezer forintra lesz még szükség csak a hitelfelvételhez, ha pedig a lakásvásárlás költségeit is nézzük, ingatlan értékétől függően – leginkább a vagyonszerzési illeték miatt – még akár milliókat is fizethetünk az államnak.

Mit tehetünk, ha alacsonyabb induló költségeket szeretnénk?

A Bank360 vizsgálata szerint sok pénzintézetnél van lehetőségünk arra, hogy csökkentsük a fenti költségeket. Nagy a verseny, sok az akció, a legtöbb bank bizonyos feltételek teljesítése után elengedi az induló költségeket vagy teljes mértékben, vagy egy jelentős részét.

Ilyen teljesítendő feltétel lehet például:

az akció ideje alatt adjuk le az igénylésünket

a hitelösszeg érjen el vagy haladjon meg egy bizonyos szintet

ne essünk késedelembe, törlesszünk időben a futamidő alatt

hitelfedezeti biztosítás kötése – ez szintén havi díj megfizetését vonja maga után

marketing célú megkeresések engedélyezése – személyre szabott ajánlatokért

lakástakarék vagy nyugdíjpénztári megtakarítás, esetleg más termék igénybevétele – rendszeres havi megtakarítással jár

bankon keresztül lakásbiztosítás kötése – szintén rendszeres költség

számlanyitás és jövedelemérkeztetés – akár évi több tízezer forintos rendszeres kiadás

ne törlesszük elő a hitelt az első 3-5 évben, különben a bank ránk terheli az adott kedvezményeket

Ahogy az látható a fentiek alapján, hogy a kedvezmények igénybevételéhez jellemzően olyan feltételeket kell teljesítenünk, amelyek szintén valamilyen kiadással járnak vagy nagy körültekintést igényelnek.

Érdemes tehát odafigyelni, hogy tudjuk-e például teljesíteni a futamidőre előírt feltételeket, például, hogy ne essünk késedelembe a törlesztéssel, vagy ne törlesszünk elő túl hamar vagy éppen túl sokat, hiszen így elveszítjük a kapott kedvezményeket. Persze lehetséges, hogy a kedvezmények nélkül járunk jobban. A Bank360 szerint érdemes összeszámolni, hogy többet nyerünk-e a kedvezménnyel, mint amennyit a másik termékért fizetünk, és egyáltalán szükségünk van-e az adott termékre.



