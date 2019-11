Lájfhekk kódolóknak: meditációval felturbózható a fejlesztői munka hatékonysága

A meditáció és az úgynevezett mindfulness (tudatos jelenlét) egyre trendibb már itthon is a cégek körében. Sokan esküsznek rá, hogy ezekkel a módszerekkel hatékonyabbá tehető a munka – főleg a kreatív szakmákban, nem beszélve a kedélyállapotra kifejtett pozitív hatásról. Az informatikai fejlesztés tipikusan olyan terület, amelyen a meditációs technikák kimondottan sokat segíthetnek a hatékonyság és termelékenység javításában – hívta fel a figyelmet Tiszavölgyi Péter, a Stylers Group IT cégcsoport társalapítója, amerikai leányvállalatának ügyvezetője.

Bár a meditációt sokan alapvetően a keleti, ázsiai vallásokhoz kapcsolódó spirituális tevékenységnek vélik, az elmélyülést segítő technikák a nyugati világban és főleg az Egyesült Államokban hatalmas népszerűségnek örvendenek manapság. A trend már Magyarországra is betört, és egyre nagyobb figyelmet kap már nemcsak az ezotéria és mentálhigiéné iránt érdeklődő laikusuktól. A fókuszálást, koncentrációt és tudatosságot javító, illetve a stressz hatásait csökkentő meditáció iránt ugyanis egyre nagyobb az érdeklődés a céges világból is, hiszen ez a fajta tevékenység számos olyan pozitív hatással is bírhat, ami a munkavállalókon keresztül a vállalatok üzleti teljesítményét is kedvező irányban befolyásolja.

Az áhított Flow-élmény

A meditáció mellett egy másik nagyon divatos fogalom manapság a Flow-élmény, melyet a pozitív pszichológia egyik legnagyobb nemzetközi szaktekintélye, a magyar-amerikai pszichológus Csíkszentmihályi Mihály alkotott meg. Az elismert professzor a boldogság forrását kutatva fogalmazta meg azt, hogy az alkotás, az elmélyült cselekvés és mindezeken keresztül a szakmai és magánéletbeli kiteljesedés hatalmas hatással van arra, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben. Csíkszentmihályi arra is rámutatott, hogy a Flow-élmény a vállalatok számára is hatalmas érték, hiszen, ha a munkavállalóik ezt gyakran átélik a munkájuk során, az jelentős hatékonyság és termelékenység javulást eredményez.

A meditáció és a Flow-élmény között van kapcsolat, hiszen aki meditációval trenírozza elméjét, könnyebben fókuszál, és mélyül el egy-egy tevékenységben, így a Flow-élményre is fogékonyabb. A fejlesztői munka, a kódolás pedig egyértelműen olyan, jelnetős igénybevételt jelentő szellemi munka, ami elmélyült figyelmet, fókuszálást és koncentrációt igényel.

Párhuzamosságok a meditáció és a fejlesztői munkafolyamatok között

A meditáció nem csak abban segíthet egy fejlesztőnek, hogy hatékonyabban végezze a munkáját, de a kódolás munkafolyamata és a meditáció között számos párhuzamot is lehet felfedezni. Az elmélyülés, a külső zavaró tényezők kizárása, ahogy fentebb is kifejtettük, mindkét tevékenységre jellemző. Közös vonás az egyszerűségre törekvés is, hiszen a korszerű, agilis fejlesztői munkamódszerek sajátja, hogy a lehető legapróbb részfeladatokra bontják a nagy fejlesztési projekteket, és a fejlesztői csapat ezeket a részelemeket dolgozza ki aprólékosan, majd ezekből építi fel a nagy egészet – ezt szakzsargonnal mikroszervíz architektúrának is nevezik.

„Ez hasonlóan működik a meditáció terén is, hiszen például a Stylers Group által az amerikai piacra fejlesztett online meditációs alkalmazás keretében a felhasználók 21 napos programokat teljesítenek, amelyek az életük egy-egy dedikált részterületére koncentrálnak, például a párkapcsolatra, munkahelyre vagy egészségre, és ezeket a témaköröket járják körbe napi meditációs gyakorlatokkal minden részletre kiterjedően. A 21 napot követően pedig jöhet a következő etap, ami a következő életterületre fókuszál” – fűzte hozzá Tiszavölgyi Péter, a Stylers Group társalapítója, és a cégcsoport amerikai leányvállalatának ügyvezetője.

