Külföldi piacokon terjeszkedne a Borsodi Sörgyár

Beruházásainak köszönhetően regionális gyártási központtá válhat, és külföldön terjeszkedhet a Borsodi Sörgyár.

A vállalat pénteki közleménye szerint a tavaly megkezdett, 12 millió eurós fejlesztés hamarosan 1,8 millió hektoliterről 2,5 millió hektoliterre bővítheti a bőcsi üzem éves termelést. Ekkora mennyiség már nemzetközi szinten is jelentős, ezért arra számítanak, hogy az amerikai tulajdonos, a Molson Coors Company a borsodi településen régiós gyártási központot alakíthat ki.

A beruházás a vízfelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást is mérsékli. A vállalat történetében először fenntarthatósági jelentést is készítettek, amelyből kiderül, hogy a 2020-ra vállalt zéró hulladéklerakás már tavaly teljesült. A közlemény szerint mindez a sörgyár fenntarthatóság iránti elkötelezettségét jelzi.



Vuleta Zsolt ügyvezető kiemelte, hogy a Borsodi Sörgyár bővülése tavaly meghaladta piaci átlagot. Az értékesítés mennyisége 3 százalékkal, az árbevétel 11,2 százalékkal nőtt éves összehasonlításban – írták. Az ellátási lánc igazgatója hozzátette, hogy az elmúlt évben átalakult a vállalat logisztikai rendszere, a munkavállalók száma pedig 10 százalékkal bővült. Szilva János a közlemény szerint arra számít, hogy a fejlesztések nem csupán a növekvő belföldi fogyasztást fedezhetik, de a cseh és a horvát piacra is eljuttathatják a gyár termékeit.A Borsodi Sörgyár Kft. 2017-ben csaknem 35,6 milliárd forint nettó árbevételt ért el belföldi, és 1,2 milliárd forintot külföldi értékesítésekből. Tavaly 39 milliárd forintra, illetve 1,8 milliárd forintra bővültek a bevételek. A vállalat vesztesége 606 millió forintról 147 millió forintra csökkent tavaly a nyilvános cégadatok szerint.(MTI)