Külföldi kockázati tőkebefektetést hajtott végre a Mol és az Eximbank tőkealapja

Magyar forrásból megvalósuló külföldi kockázati tőkebefektetést hajtott végre a Lead Ventures által kezelt, a Mol és az Eximbank befektetésével működő Enter Tomorrow Europe (ETE) tőkealap. Az alap a cseh Neuron Soundware startup-ban szerzett tulajdonrészt – közölték a cégek az MTI-vel csütörtökön.

A közlemény szerint a cseh startup fejlesztése hang és rezgés alapján állapítja meg, mikor van szükség ipari gépek karbantartására. Az 5,7 millió eurós (1,8 milliárd forint) befektetést a magyar cégek mellett két cseh tőkealap, az Inven Capital és a J&T Ventures is támogatja.

A Neuron Soundware startup-ot 2016 februárjában Prágában alapították, jelenleg húsz szakértőt foglalkoztat, bevételei tavaly közel félmillió eurót tettek ki. A cég mesterséges intelligenciát (MI) használva kínál számos iparág, köztük az energiaágazat számára is megoldásokat. A megoldás ipari gépek hangját elemzi, és a legkisebb változásból, szokatlan zajból képes megállapítani, ha a felszerelés meghibásodott, vagy karbantartásra szorul. A fejlesztést számos globális nagyvállalat, például Daimler, BMW, Innogy, E.ON, Airbus és LG is használja.

A közlemény szerint a beruházás teljes összegének közel felét, 2,5 millió eurót a Lead Ventures ETE biztosítja a Mol és az Eximbank támogatása révén. Az összeg fennmaradó részét a Inven Capital, valamint a korábbi befektető, a J&T Ventures fektette be.



Galácz Ábel, a Lead Ventures vezérigazgatója azt mondta, hogy a prediktív karbantartás az ipar 4.0 kiemelt területe, a Neuron által kifejlesztett izgalmas technológia ezen a téren hozhat áttörést.A 100 millió eurós (32 milliárd forintos) keretből gazdálkodó Lead Ventures célja, hogy az egész kelet-közép-európai régióban támogassa az innovatív ötleteket megvalósító startupokat annak érdekében, hogy azok sikeresen értékesítsék termékeiket, szolgáltatásaikat a globális piacon is. Az alap célkitűzését a Mol-csoport már korábban is támogatta. Márciusban például a Lead Ventures 4,2 millió eurós finanszírozási megállapodást írt alá a szlovák GA Drilling nevű vállalattal. A GA Drilling olyan plazmafúrókat fejleszt, amelyek hatékonyabban fúrnak le a talaj mélyebb rétegeibe, ezzel olcsóbbá teszik a környezetbarát geotermikus energiához való hozzáférést. A tavaszi megállapodás értelmében a fúrófejeket a Mol saját szénhidrogén kútjain tesztelhetik a fejlesztők. A Lead Ventures Zrt. 5 év alatt 100 millió eurót készül befektetni nagy növekedési potenciállal rendelkező innovatív vállalatokba Magyarországon és Kelet-Közép Európában.(MTI)