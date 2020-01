KSH: tavaly 3,4 szÃ¡zalÃ©kkal emelkedtek a fogyasztÃ³i Ã¡rak

A fogyasztói árak a tavalyi év egészét tekintve 3,4 százalékkal emelkedtek, decemberben pedig 4,0 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál – közölte kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző hónaphoz képest decemberben 0,3 százalékkal emelkedtek az árak.

A maginfláció tavaly decemberben 3,9 százalékos volt 0,1 százalékponttal alacsonyabb a novemberinél.

A KSH 2012 óta nem mért 4 százalékos inflációt, bár a tavaly áprilisi és májusi egyformán 3,9 százalék már megközelítette azt.

Quittner Péter, a KSH osztályvezetője az adatok ismertetésekor elmondta: a szeszes italok, a dohányáruk, az üzemanyagok, valamint az élelmiszerek ára nőtt jelentős mértékben.

Az átfogó infláció emelkedését a novemberi 3,4 százalékról, a maginfláció csökkenésével szemben döntően az okozta, hogy az üzemanyagárak 7,7 százalékkal drágultak, míg novemberben az egy évvel korábbival azonos szinten álltak. Novemberhez képest decemberre 5,5 százalékosról 5,9 százalékosra gyorsult az élelmiszerárak emelkedése és 12,1 százalékosról 12,3 százalékra a dohányárúké.

Az élelmiszerek drágulásában meghatározó volt a sertéshús árának 23,7 százalékos decemberi emelkedése a novemberi 14,8 százalékos éves növekedés után. A párizsi, és a kolbász ára 13,2 százalékkal, a cukoré 12,2, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, gyümölcs) 8,3 százalékkal nőtt, amiből a friss gyümölcsök árának 17,7 százalékos decemberi éves emelkedése novemberben még 13,2 százalékos volt.

A dohányáruk mellett az égetett szeszes italok is 8,1 százalékkal többe kerültek, mint egy évvel azelőtt, de a bor még olcsóbb volt, igaz már csak 0,2 százalékkal.



Az egyéb cikkek között az üzemanyagok mellett továbbra is 8,5 százalékkal drágultak egy év alatt az újságok, folyóiratok és 6,4 százalékkal a tanszerek.A ruházati termékek csak 0,4 százalékkal kerültek többe mint 2018 decemberében, de 0,1 százalékponttal ez is magasabb a novemberi emelkedésnél.A szolgáltatásokért 3,2 százalékkal kellett többet fizetni, ezen belül a lakbér 10,5 százalékkal nőtt, de a többi háztartási szolgáltatás díja is 8,4 százalékkal emelkedett. A postai szolgáltatások az átfogó inflációval megegyező 4,0 százalékkal emelkedtek, de ezzel már júliusban megelőztek másokat. A színházjegyek 6,7 százalékkal kerültek többe tavaly decemberben, mint egy évvel azelőtt.A háztartási energia 0,6, ezen belül a tűzifa 5,9 százalékkal drágult.A tartós fogyasztási cikkek decemberben 0,9 százalékkal voltak olcsóbbak, mint egy évvel korábban, de a bútorok ára 4,1 százalékkal magasabb lett, de a használt autók ára 6,5 százalékkal csökkent. A szolgáltatások díjai a novemberi 3,4 százalék után decemberben 3,2 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbiaknál ezen belül a belföldi üdülés 7,3 százalékkal került többe, a sporteseményekre és múzeumokba 4,3 százalékkal drágábban lehetett jegyet váltani.(MTI)