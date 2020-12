Közzétette a Google a 2020-as magyar keresési toplistát

Magyarországon, csakúgy mint világszerte, a koronavírus vezeti a legfelkapottabb Google-keresések 2020-as listáját.

A Google szerdán hozta nyilvánosságra a 2020-es keresési trendeket, amelyek egyedi betekintést engednek abba, mi érdekelte leginkább a világot és Magyarországot idén.



A Google idén is a legfelkapottabb keresések adataira összpontosított, vagyis azon keresésekére, amelyek 2020-ben hosszabb időn keresztül kiugró forgalmat eredményeztek a 2019-es keresésekhez képest.A top 10-es listák több mint 70 ország legnépszerűbb témáit fedik le többek között a popkultúra, sport, zene, politika és hírek terén – olvasható az esemény kommunikálásával megbízott ügynökség szerdai közleményében.A magyar abszolút lista élén a globális listával megegyezően a koronavírus áll. Ezt követi az amerikai elnökválasztás és az online oktatást segítő Google Classroom, majd a Telex kifejezés. A top 10-es listára felkerült még Benedek Tibor, Gesztesi Károly és Kobe Bryant, valamint a koronavírus-térkép és a Magyar Közlöny is.A sorozatok közül a Mintaapák, a Bátrak Földje és a Mellékhatás voltak a legkeresettebbek, a könyvek között a Kisasszonyok, a 365 nap és a Vaják kerültek az élre. A sporteseményeknél a Magyarország-Izland mérkőzés és a Kézilabda EB, a videójátékok közül pedig az Among Us és a Valorant érdekelték leginkább a magyar internetezőket.A közlemény szerint a 2020-as “Az év keresései” listák az év során indított több billió keresés adatai alapján készültek, amelyekből a duplikációkat, spameket kiszűrték.2019-ben Magyarországon az önkormányzati választások, globálisan pedig az Indiai-Dél-Afrikai krikettmérkőzések vezették a legfelkapottabb Google-keresések listáját.A teljes 2020-as listákat aoldalon lehet megnézni.(MTI)