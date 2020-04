Közösen lépnek fel az élelmiszerkereskedelem meghatározó szereplői a világjárvány ellen – megosztják egymással a bevált módszereket

Az UNI Nemzetközi Szakszervezet (UNI Global Union), az Auchan Retail és a Carrefour Csoport közös nyilatkozatot írt alá a Covid-19 világjárvány miatt kialakult egészségügyi válsághelyzetben szükségessé vált helyes vállalati gyakorlatok kialakításáról.

A munka világa most egy példa nélküli egészségügyi és gazdasági szükséghelyzettel néz szembe. Az Auchan Retail, a Carrefour és a szakszervezet vállalja, hogy folyamatosan egyeztetnek és megosztják egymással a járvány terjedése ellen bevezetett legjobb gyakorlatokat. Megvizsgálnak minden olyan hasznosnak bizonyuló vállalati intézkedést, amivel hatékonyan lehet csökkenteni a munkatársak és a vásárlóik fertőződésének kockázatát.

Az intézkedések a következő területeket ölelik fel:

higiénés és biztonsági szabályok szigorítása, amelyek betartása az érintett országokban dolgozó valamennyi munkavállaló számára javasolt,

áruházakra, drive-okra, házhozszállításra és logisztikai raktárokra vonatkozó egészségügyi szabályok,

a munkavállalók szociális támogatását szolgáló intézkedések,

a speciális helyzetben lévő munkavállalók (megváltozott munkaképességű dolgozók, várandós kismamák) támogatása.

„Teljes mértékben tudatában vagyunk a ránk háruló szerep fontosságának, hiszen az általunk nyújtott szolgáltatással a lakosság ellátását biztosítjuk. Kezdettől fogva prioritásként kezeljük a munkatársaink és a vásárlóink egészségének védelmét és ebbe fektetjük minden energiánkat. Azért osztjuk meg egymással a hatékonynak bizonyuló egészségügyi és biztonsági megoldásainkat, mert kezelni akarunk egy korábban soha nem látott válsághelyzetet” – nyilatkozta Jérôme Nanty, a Carrefour csoport Humán Erőforrás Igazgatója.

„Ebben a rendkívüli egészségügyi helyzetben elsődleges feladatunk, hogy biztosítsuk vásárlóink és munkatársaink védelmét. Ezzel tartozunk nekik, hiszen csapataink elkötelezetten dolgoznak azért, hogy továbbra is valamennyi országban biztosítani tudjuk az ott élő lakosság élelmiszerellátását, aminek stratégiai jelentősége van. A szakszervezet kezdeményezésére a helyes gyakorlatok megvitatása, a partnereinkkel e kérdésekről folytatott közös munka most olyan lehetőség, amellyel mi is élni fogunk” – mondta Marc Grosser, az Auchan Retail Humán Erőforrás, Transzformáció és CSR Igazgatója.

„Az áruházak dolgozói saját életüket veszélyeztetik azzal, hogy a világjárvány idején is folytatják a nagyközönség kiszolgálását. Most minden eddiginél jobban együtt kell működnie a munkavállalóknak és a szakszervezeteknek azért, hogy ebben az egészségügyi válsághelyzetben a lehető legjobban meg tudják védeni a szupermarketekben dolgozók és vásárlók egészségét. A nyilatkozat aláírásával az Auchan és a Carrefour kijelölik azt az utat a járvány elleni küzdelemben, amelyet a többieknek is követnie kell”

– fogalmazott Christy Hoffman, az UNI főtitkára.

