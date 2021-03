Közép-Európában az ipari ingatlan befektetésekbe a legtöbb tőke tavaly Ázsiából érkezett

Az ázsiai-csendes-óceáni (APAC) régióból, azon belül főként Szingapúrból, Kínából és Dél-Koreából származó tőke adta Közép- és Kelet-Európában a teljes ipari és logisztikai ingatlanbefektetési volumen 52 százalékát – közölte a Colliers International az MTI-vel.

A világ vezető, professzionális befektetési és ingatlan-tanácsadó cége által készített legfrissebb, The CEE (Central and Eastern Europe, CEE) Industrial Scene 2020-2021 című jelentés szerint annak ellenére, hogy a nemzetközi befektetők nem tudtak utazni és személyesen megtekinteni az ingatlanokat, az APAC régióból származó befektetők kereslete jelentős volt az ipari és logisztikai eszközök iránt.

Kiemelték, hogy tavaly év végére az ipari és logisztikai ingatlanok befektetési volumene rekordot döntött, elérte a 3,3 milliárd eurós tranzakciós összértéket. A 3,3 milliárd euró a régiós kereskedelmi ingatlanpiacra érkezett teljes éves befektetési volumen 32 százaléka.

A közleményben Kevin Turpin, a CEE régió piackutatási igazgatója elmondta, hogy a 2020-ban realizált 3,3 milliárd eurós volument körülbelül 45 tranzakció adta.

A régióban az elérhető területek átlagosan 5,9 százalékos szintet érnek el, ugyanakkor jelezték, hogy főleg a kiemelten népszerű térségekben a szabad területek aránya nagyon alacsony, így a belépni vagy terjeszkedni vágyó potenciális bérlőknek gyorsan kell lépniük.

Tavaly nagyon erős aktivitást mértek az ipari és logisztikai területek iránti bérlői keresletben is, ami elérte a régióban a mintegy 9 millió négyzetmétert, amely 25 százalékos növekedés ez előző évi adatokhoz képest. Akárcsak 2019-ben, a bukaresti és pozsonyi piacok vonzották a legnagyobb keresletet, 70 illetve 73 százalékos részesedéssel.



Magyarországon 2020-ban az új tranzakciók (új szereplők, előbérleti szerződések, bővülések) mérete 81 százalékkal nőtt 2019-hez képest, meghaladta a 330 000 négyzetmétert.Közép- és Kelet-Európában a bérlői kereslet 28 százaléka a logisztikai szolgáltató szektorban realizálódott, 17 százaléka a kiskereskedelmi, 12 százaléka pedig az e-kereskedelmi szektort érintette.A járvány idején nőtt a rövid távú bérletek iránti kereslet, hogy ki tudják szolgálni a növekvő igényeket. Régió szerte a bérleti szerződések jellemzően 3 és 5 évre szólnak a logisztikai piacon, míg a gyártói szegmensben ez meghaladja az 5 évet is.Közölték, Közép- és Kelet-Európában a bérleti díjak nagyrészben változatlanok maradtak: a havi négyzetméterárak 2,9 és 5 euró között mozogtak.A jelentés szerint más befektetési alternatívával párhuzamba állítva a régió ingatlanpiaci hozamai továbbra is jelentős felárat kínálnak, így vonzó befektetési lehetőség maradhat a jövőben is.(MTI)