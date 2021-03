Közép- és Kelet-Európa egyik legmodernebb autókereskedése kerül az AutoWallis tulajdonába

Az AutoWallis tulajdonába kerül Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb és legmodernebb, egyedülálló építészeti megoldásokkal büszkélkedő BMW márkakereskedése. A Hungária körút 95. szám alatt működő szalont eddig is a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett csoport leányvállalata bérelte, ahol BMW és MINI járműveket értékesít.

Tovább bővíti saját tulajdonában álló ingatlanportfólióját a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett AutoWallis Nyrt., miután megállapodott a Hungária körút 95. szám alatt található ingatlant birtokló DALP Kft. megszerzéséről. Az ingatlant eddig is a csoport leányvállalata, a Wallis Motor Pest bérelte, ahol 2016-ban Közép- és Kelet-Európa egyik legnagyobb – több mint 5000 négyzetméteres – és legmodernebb, egyedülálló építészeti megoldásokkal büszkélkedő BMW és MINI márkakereskedését nyitotta meg. Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a tranzakció kapcsán elmondta, hogy a lépés fontos célja a részvényesi érték növelése, hiszen a tulajdonszerzéssel stratégiai fontosságú lokációban bővül tovább a csoport autókereskedelmét és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásait támogató ingatlanportfoliója. A vezérigazgató elmondta, hogy a csoport által működtetett márkakereskedések többsége saját tulajdonban van, így azok fejlesztése, ezáltal értéknövekedése is az AutoWallis-on belül realizálódik.

A kizárólag ezt az ingatlant birtokló DALP Kft. 1,54 milliárd forintos vételárát független értékbecslő határozta meg, melyet az AutoWallis kizárólag saját részvényekkel fizet ki. Az apport keretében újonnan kibocsátandó 15.400.000 darab részvény árfolyama a társaság részvényeseinek korábbi felhatalmazása alapján a döntést megelőző kereskedési nap tőzsdei záróárfolyama, 100 forint. Az új részvényeket a DALP Kft. eladója, a Wallis Asset Management Zrt. (WAM) szerzi meg, mely egyben az AutoWallis fő tulajdonosa is. A lépés összhangban van a WAM Igazgatóságának korábbi nyilatkozatával, miszerint az AutoWallis-ra a továbbiakban is stratégiai befektetésként tekint, támogatja a menedzsment terveit és a társaságban fennálló többségi részesedését tartósan meg kívánja tartani. Mint ismert, az AutoWallis decemberben jelentette be, hogy a társaság 2021-ben megháromszorozhatja 2018-as árbevételét. A tőzsde autós vállalata a kiugró növekedést az organikus fejlődés mellett a tavaly bejelentett hat akvizícióval és üzletfejlesztéssel érheti el. A növekedési tervek finanszírozása céljából az AutoWallis tavaly év végén 1,4 milliárd forintos tőkeemelést hajtott végre három neves magyar intézményi befektető részvételével.

333 nm-en megvalósult komplexum, több mint 5000 nm hasznos alapterület

Közép- és Kelet Európa egyik legnagyobb és legmodernebb hivatalos BMW márkakereskedése

A BMW szalonban 16 új és 6 BMW Prémium Selection használt autót, a BMW motorkerékpár bemutató teremben több mint 20 motort, a MINI épületben pedig 8 új autót lehet bemutatni, miközben a kültéri, fedett terület 20 új gépjármű kiállítására nyújt lehetőséget

Az épület megfelel a BMW legújabb nemzetközi építészeti és műszaki standardjainak, valamint számos környezettudatos építési kritériumnak: a nyílászárók és homlokzatok hőszigetelési tényezői, a csapadékvíz összegyűjtve öntözési célokra használható

A beruházás legfontosabb környezettudatos eleme egy kisméretű, 49 kilowattos házi naperőmű, amelyet az ALTEO Nyrt. épített. Ezzel a kereskedés energiaszükségletének körülbelül 30 százalékát lehet fedezni, mely évente mintegy 20.000 tonna üvegház hatású gáz kibocsátástól kíméli meg a környezetet.

A Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, valamint a BUX és BUMIX indexekben jegyzett AutoWallis Nyrt. célja, hogy 2029-re a közép-kelet-európai régió meghatározó mobilitási szolgáltatója legyen. A vállalat célja, hogy az autóipari befektetésekre fókuszáló befektetési portfóliójának folyamatos, akvizíciós úton történő szélesítésével klasszikus, konzervatív üzletpolitikát képviselő vagyonkezelőként működjön. Az AutoWallis csoport a közép-kelet-európai régió 14 országában (Albánia, Bosznia-Hercegovina, Csehország, Bulgária, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Észak-Macedónia, Magyarország, Montenegró) gépjármű- és alkatrész kis- és nagykereskedelemmel, szerviz szolgáltatásokkal, rövid- és hosszú távú gépjármű-kölcsönzéssel van jelen. A csoport által képviselt márkák közé tartoznak a BMW személyautók és motorkerékpárok, a Citroën, a Dacia, az Isuzu, a Jaguar, a Land Rover, a Maserati, a MINI, a Nissan, az Opel, a Peugeot, a Renault, a Ssangyong, a Suzuki, a Toyota, a Saab alkatrészek utánpótlása és a Sixt rent-a-car.

