Koronavírus – WHO: nyugtalanító a járványhelyzet Csehországban

Nyugtalanítónak nevezte a koronavírus-járvány csehországi alakulását az Egészségügyi Világszervezet (WHO) prágai irodája. Andrej Babis kormányfő élesen bírálta és visszautasította a WHO nyilatkozatát.

“Az utóbbi napok adatai a járvány terjedését mutatják országszerte és megnőtt a kórházi kezelésre szoruló betegek száma, beleértve a súlyos állapotúakat is” – olvasható a WHO csehországi irodájának kedden kiadott közleményében. A szervezet szerint szükség van az intelligens karanténrendszer kapacitásának a növelésére.

Zdenka Jágrová, a prágai tisztiorvosi szolgálat igazgatója néhány napja azt közölte, hogy Prága lassan képtelen követni a fertőzöttek kapcsolatainak feltérképezését. Adam Vojtech egészségügyi miniszter hétfőn arról tájékoztatta a kormányt: mérlegelik, hogy csak a súlyos eseteknél fogják kivizsgálni, kivel kerültek az utóbbi napokban kapcsolatba az igazoltan fertőzött személyek. Andrej Babis kormányfő ezt követően azt mondta, hogy a kérdést szakértők vizsgálják, és péntekig születik meg a döntés.

“A tesztelésnek, a kapcsolatok felderítésének és a fertőzöttek elszigetelésének nincs alternatívája sem nálunk (Csehországban), sem másutt” – állítja a WHO. A felmerült probléma megoldása az intelligens karanténrendszer kapacitásainak kibővítése – mutat rá a WHO.

“Jobb lett volna, ha a WHO hallgat” – reagált a nyilatkozatra a cseh miniszterelnök. Babis szerint a WHO-tól eltérően a cseh kormány időben felismerte a járványveszélyt, és megfelelő intézkedéseket hozott.



Csehországban hétfőn 563 új igazolt koronavírus-fertőzést mutattak ki, a napi esetek száma immár hatodszor túllépte az ötszázat. Jelenleg 8424 igazolt fertőzöttet tartanak nyilván, ami az eddigi legmagasabb szám. Bár a többségnél a betegség lefolyása enyhe, a kórházban kezeltek száma már 214-re emelkedett. Közülük 54 személy van lélegeztetőgépre kapcsolva – derül ki az egészségügyi tárca kedd reggeli adataiból. A halálesetek száma 437-re nőtt.Pelhrimovban és Prágában a legrosszabb a helyzet, ahol százezer lakosra 101, illetve 74 új fertőzött esik.Prágában szerdától bővítik a szájmaszk kötelező használatát: a közösségi közlekedés, az egészségügyi intézmények és a hivatalok mellett ezentúl az üzletekbe és a bevásárlóközpontokba is csak szájmaszkkal lehet belépni. Kötelező lesz a szájmaszk használata az általános iskolák felső tagozatos tanulói számára az intézmény közös zárt termeiben is. A bárokat és az éjszakai szórakozóhelyeket pedig éjfélkor be kell majd zárni.(MTI)