“Döntő ponthoz” érkezett a COVID-19 koronavírus-járvány, és ezért a kórokozó terjedésének feltartóztatására irányuló erőfeszítések megkettőzésére lenne szükség a világ országai részéről – jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója csütörtökön.



“A vírus esetleg világjárvánnyá is válhat” – figyelmeztetett genfi sajtótájékoztatóján edrosz Adhanom Gebrejeszusz. “Most azonban nem a félelemnek van itt az ideje, hanem a fertőzés megelőzését és az életek mentését célzó intézkedéseknek” – tette hozzá.

Továbbra sincs koronavírusos megbetegedés Magyarországon – mondta Gulyás Gergely csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. A Miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte: éjjel is érkezett hét minta, de egyelőre nincs pozitív eredmény.

Egyelőre nincs szükség arra, hogy a koronavírus miatt bármilyen sport-, kulturális és egyéb, nagyobb tömegeket vonzó rendezvény megtartását korlátozzák Magyarországon – mondta Láng-Bognár Kinga, a Koronavírus-fertőzés Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs szóvivője csütörtöki sajtótájékoztatóján, Budapesten. Az aktuális helyzetről elmondta, a rendelkezésre álló adatok szerint 82 171 ember fertőződött meg koronavírusban világszerte, közülük 5010-en Európában. A fertőzésbe világszerte 2801 ember halt bele, Európában 14-en. Világszerte több mint 33 ezren felépültek a betegségből, Európában 44-en. Magyarországon 18 ember van kórházi karanténban. A repülőtereken 3366 embert ellenőriztek, közülük 284-et csütörtökön.



A külügyi tárca azt kéri, aki olyan területre utazik, amelyet érint a koronavírus-járvány, az regisztráljon konzuli védelemért – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára. Menczer Tamás elmondta azt is, hogy a spanyol fél arról tájékoztatta a minisztériumot, elképzelhető, hogy lehetővé teszik a koronavírus miatt lezárt tenerifei szálloda elhagyását a nem spanyol állampolgároknak. Az államtitkár közölte azt is, hogy tájékoztatta a spanyol elképzelésről az operatív törzset, és Pintér Sándor belügyminiszter azt mondta, “ha az a járható út”, akkor Magyarország repülőt küld az öt magyarért.Bécsben diagnosztizálták az első koronavírus-fertőzést. Az osztrák fővárosban egy 72 éves férfi betegedett meg elsőként koronavírus-fertőzésben. A koronavírus -fertőzéstől érintett Olaszországgal szembeni nemzetközi félelmek eloszlatását szorgalmazta Luigi Di Maio külügyminiszter a külföldi sajtónak tartott tájékoztatón csütörtökön, hangsúlyozva, hogy a lombardiai és venetói gócpont a teljes olasz lakosság kevesebb mint 0,1 százalékát érinti. A legfrissebb adatok szerint Olaszországban több mint 400 személy tesztje bizonyult már pozitívnak a Kínából kiindult és elsősorban ott fertőző koronavírusra, 12-en veszítették életüket. Jelenleg több mint 12 tartományból jelentettek beteget, többségük az északi gócpontokon járt.Emmanuel Macron szerint “válság előtt állunk, még csak most érkezik a járvány”. A francia elnök ezt abban a párizsi kórházban mondta csütörtökön, ahol előző nap meghalt az új típusú koronavírus első francia áldozata. Macron a látogatást követően Nápolyba indult, ahol Giuseppe Conte olasz miniszterelnökkel találkozik.Tovább emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban, és a járvány terjedése miatt csütörtökön válságstábot alakított a szövetségi kormány. A járvány terjedése kedd este gyorsult fel, szerda estéig 7 új fertőzést regisztráltak, csütörtök délutánig pedig további 3 embernél mutatták ki a kórokozót.Egyetlen tagállam sem jelezte határellenőrzés bevezetését az Európai Unió területén szabad mozgást biztosító schengeni övezeten belül. A tagállamok és a schengeni övezet társult országai továbbra is szokásos rendszer szerint ellenőrzik az unió külső határait, a vírus által érintett területekről be- vagy visszautazók fokozott vizsgálata mellett – közölte az Európai Bizottság vezető szóvivője, Dana Spinant csütörtökön.Szlovákiában péntektől az ország nemzetközi repülőterein egészségügyi ellenőrzésnek vetnek alá minden utast – közölte a kormány biztonsági tanácsa (BRSR) csütörtökön. Szlovákiának hét, nemzetközi utasforgalmat lebonyolító polgári repülőtere van, közülük a legjelentősebb az éves átlagban mintegy kétmillió utast ellátó pozsonyi Stefánik repülőtér (BTS), illetve a kassai (KSC) és a poprádi (TAT) légikikötő.A kínaiakkal és délkelet-ázsiaiakkal szembeni előítéletek elharapódzásától óvott Michelle Bachelet, az ENSZ emberi jogi főbiztosa csütörtökön Genfben. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának ülésén Bachelet felszólított minden országot, hogy harcoljon a diszkrimináció különféle megnyilvánulásai ellen, amelyek megszaporodtak a koronavírus terjedésével. Azt kérte a hatóságoktól, hogy a karanténba helyezett emberek jogait is tartsák tiszteletben, különös tekintettel az orvosi ellátásra, az információhoz való hozzáférésre és a szabad véleménynyilvánításra. Emellett a karanténnak arányosnak kell lennie a kockázatokkal, és időbeli korláttal kell rendelkeznie – hívta fel a figyelmet.Iránban 26-ra nőtt a koronavírus halálos áldozatainak száma, és 254-en fertőződtek meg a kórral. Kianus Dzsahánpúr egészségügyi szóvivő elmondta, hogy csak az elmúlt 24 órában 106 új esetet diagnosztizáltak.Szaúd-Arábia csütörtökön úgy döntött: nem engedi be a külföldi zarándokokat Mekkába és Medinába. A döntés hívők millióit érintheti a muszlim böjti hónap és az éves mekkai zarándoklat közeledtével. Emellett a hatóságok nem engedik be az országba azoknak az országoknak az állampolgárait sem, ahol már megjelent a koronavírus.(MTI)