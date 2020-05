Koronavírus – Vasárnap éjfélkor megszűnnek a budapesti korlátozások

Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésének megfelelően, vasárnap éjfélkor megszűnnek a koronavírus-járvány miatt bevezetett budapesti kijárási korlátozások – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton, az M1 aktuális csatornán.

Gulyás Gergely közölte, a fővárosban a május 4-től életbe lépett vidéki enyhítés szabályai érvényesek, aminek értelmében mindenki köteles lehetőleg másfél méteres védőtávolságot tartani másoktól.

A tárcavezető köszönetet mondott a budapestieknek, amiért hosszú ideig fegyelmezetten betartották a kijárási korlátozásokat, egyúttal figyelmeztetett, a most életbe lépő kevésbé szigorú intézkedések betartása is ugyanilyen fontos.

Megerősítette, amennyiben a járvány tendenciája változatlan marad, akkor a kormány május végén kérni fogja a veszélyhelyzeti felhatalmazás megszüntetését az Országgyűléstől.

Gulyás Gergely kifejtette, a kormány két héttel ezelőtt azért csak vidéken oldotta fel a korlátozásokat, mert a fertőzöttek és a halálesetek is Budapesten koncentrálódtak.



Az elmúlt napokban Budapesten is sokkal többen gyógyultak meg, mint amennyien megbetegedtek, ezért mára – bár még mindig a fővárosban van a legtöbb fertőzött – az aktív betegek száma jelentősen csökkent – tette hozzá.Hangsúlyozta, a kormány mindenkivel konzultált, hogy felelősségteljes döntést hozhasson: kikérték a polgármesterek, virológus szakemberek, orvosok véleményét. “Nem méltatlan vitákra, hanem felelősségteljes döntésekre van szükség” – jelentette ki.Elmondta, a budapesti korlátozások feloldásáról szóló rendelet még szombaton megjelenik. Ennek alapján Budapesten is kötelező a maszk viselése az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.A közterületek, parkok és a szabadtéri játszóterek hétfőtől látogathatók.A fővárosban is megmarad, hogy a 65 év felettiek reggel 9 óra és dél között látogathatják az élelmiszerboltokat, drogériákat és gyógyszertárakat, mindenki más pedig az ezen kívüli időszakban – mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette, a piacok nyitvatartása ettől eltérő lehet az önkormányzatok döntése alapján, a fővárosban ez a kerületek hatáskörébe tartozik.A miniszter aláhúzta, hétfőtől valamennyi üzlet látogatható, a szolgáltatások szabadon igénybe vehetők, a vendéglátóhelyeken pedig a kerthelyiségek, teraszok nyithatnak meg a fővárosban.Szólt arról is, hogy a vendéglátóhelyeknek hétfőtől szeptember 1-jéig nem kell közterület-használati díjat fizetniük a teraszaik után, mivel óriási veszteségeket szenvedtek el az idén.A strandok, szabadtéri fürdők, a szabadtéri múzeumokhoz és az állatkerthez hasonlóan, nyitva tarthatnak.A védőtávolság megtartásának feltételeiről mindenhol az üzemeltetőknek kell gondoskodnia – emlékeztetett a tárcavezető.Az istentiszteletek és misék, valamint a polgári házasságkötés és temetés egyaránt megtarthatók. Gulyás Gergely emlékeztetett, vidéken június 1-jétől lehet legfeljebb 200 fős lakodalmakat tartani, Budapesten erre június 15-től nyílik majd lehetőség akár szállodákban, vagy éttermekben is.Elmondta, hétfőtől Budapesten is nyitva lehetnek az egyetemek, de ehhez mindenhol a rektor döntése is szükséges, akinek a védőtávolság betarthatóságát is biztosítania kell az intézményében. Gulyás Gergely megjegyezte, a felsőoktatási intézmények kollégiumainak látogatása továbbra is tilos.(MTI)