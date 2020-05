Koronavírus – úgy tűnik enyhébb a járvány ott, ahol már évtizedek óta bevezették a BCG-oltást

Azokban az országokban, ahol a BCG-oltást már évtizedekkel ezelőtt kötelezővé tették, enyhébbnek tűnik a koronavírus-járvány lefolyása – mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az M1 aktuális csatornán vasárnap.



Szlávik János kiemelte: több helyen, például Ausztráliában is vizsgálják az összefüggést a tuberkulózis ellen védő BCG-oltás és a járvány enyhébb lefolyása között. Magyarországon is van egy olyan vizsgálat, amelyben a koronavírussal foglalkozó egészségügyi dolgozókat újraoltják BCG-vakcinával, és megnézik, megvédi-e őket a koronavírus súlyos lefolyása ellen – közölte.

Hozzátette: mivel azonban a járvány Magyarországon lecsengőben van, nem tudni, lesz-e eredménye a kutatásnak. Ám egy esetleges második hullám esetén feltehetően kiderül, hogy a beoltott egészségügyi dolgozók megfertőződnek-e vagy sem.



A főorvos elmondta: kórházukban jelenleg is több mint ötven beteget kezelnek, és tíz feletti az intenzív osztályon fekvők száma, ami azt mutatja, hogy a járványnak még nincs vége.Szlávik János szerint egy átlagos koronavírus-fertőzéses beteg, aki egy-két napig lázas, majd kicsit köhög, öt-tíz nap alatt túlesik betegségen. Azonban azoknál a főként idős embereknél, akiknek gyakran többféle alapbetegségük is van, a betegség lefolyása lassú és nehezen kezelhető, ezért ők sokszor három-négy hetet, vagy még többet is kórházban töltenek.(MTI)