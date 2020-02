Koronavírus – Továbbra sincs magyar beteg

Továbbra sem lehet tudni olyan magyarról, aki Magyarországon vagy a világban bárhol koronavírussal fertőződött volna meg – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.

Müller Cecília országos tisztifőorvos elmondta: az MS Westerdam óceánjáró hajóról szombaton hazatért két magyar állampolgár hétfő este óta karanténban van, mindketten tünetmentesek, egy harmadik magyar, aki a személyzet tagja volt, és akivel korábban nem sikerült közvetlenül felvenni a kapcsolatot, kedden karanténba kerül.

Müller Cecília ismertette: bár a két magyar panasz- és tünetmentes, hétfőn – a maximális biztonságra törekedve – elrendelték számukra a járványügyi zárlatot.

A szakember jelezte azt is, lista készült azokról, akik bármilyen módon érintkezésbe léphettek velük.

Menczer Tamás felidézte: a holland felségjelzésű óceánjáró, amelyen három magyar tartózkodott, a múlt héten kötött ki Kambodzsában, miután több ország is elutasította a fogadását a koronavírus-fertőzéstől tartva. A kambodzsai egészségügyi hatóságok a hajó utasain elvégeztek egy általános egészségügyi ellenőrzést, és mivel nem találtak koronavírust, engedélyezték az utasoknak, hogy hazautazzanak.



A hajó egyik amerikai utasánál, egy 83 éves amerikai állampolgárnál azonban a malajziai, Kuala Lumpur-i repülőtéren diagnosztizálták a koronavírus-fertőzést, így hétfő este a szombaton hazatért két magyart karanténba helyezték.Az államtitkár hozzátette: a magyar hatóságok a kambodzsai hatóságok tájékoztatása alapján úgy tudták, hogy a harmadik magyar, aki a személyzet tagja volt, továbbra is a hajón tartózkodik. Kiderült azonban, hogy ő is hazautazott. “Ez kedd délelőtt jutott a tudomásunkra, és ma sikerült vele felvenni a kapcsolatot” is – fogalmazott.Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet osztályvezető főorvosa elmondta, a három magyart a kórház területén erre kialakított karanténépületben helyezik el.Mint mondta, az épületet fertőtlenítették, miután vasárnap hazaengedték a 14 napos megfigyelésből azt a hét magyart, akit korábban francia közreműködéssel hoztak haza Vuhanból.A szakorvos kiemelte, a most megfigyelés alatt lévők végig láztalanok voltak, tünetmentesek és megkezdődtek a laborvizsgálatok is. Ők jövő péntekig lesznek elzárva a külvilágtól, látogatót sem fogadhatnak, csak telefonon tarthatják a kapcsolatot a hozzátartozókkal.A harmadik magyart, aki felszolgálóként dolgozott az óceánjárón, kedden viszi az Országos Mentőszolgálat a kórház karanténépületébe – közölte Szlávik János.(MTI)