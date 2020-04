Koronavírus: telekonzultációs opció és munkáltatói COVID-19 fedezet a Generalitól

A Generali Biztosító a koronavírus járvány kezdete óta dolgozik

A társadalom széles rétegeit állítja komoly kihívások elé a kibontakozó járványhelyzet Magyarországon. Miközben mindenki saját és hozzátartozói egészsége miatt aggódik, sokan az állásukat vagy éppen cégük túlélését is féltik. A bizonytalanság áthatja a mindennapokat, nehezebb a tájékozódás, hosszabb utánajárást igényel az ügyintézés és számos szolgáltatás nem érhető el a korábban megszokott módon. A Generali Biztosító a termékei és kommunikációs csatornái folyamatos fejlesztésével igyekszik segítő kezet nyújtani az ügyfeleinek a koronavírussal szembeni küzdelem időszakában, legyen szó az egészségük védelméről vagy az esetleges fertőzés következményeként fellépő munkakiesésről.

COVID-19 szűrés és telefonos orvosi konzultáció

Az egyik legfontosabb kérdés, ami most foglalkoztatja az embereket, hogy mi történik, ha egyszerű egészségügyi problémáik adódnak a járvány idején, vagy éppen csak a megszokott gyógyszereiket szeretnék felíratni anélkül, hogy elhagynák otthonuk biztonságát. Április elejétől a Generali minden Private Care és Company Care egészségbiztosítási szerződéssel rendelkező ügyfele számára díjmentesen elérhetővé tette a telekonzultációs szolgáltatást, mellyel a veszélyhelyzet ideje alatt telefonon keresztül kaphatnak orvosi tanácsadást a felmerülő panaszok kezelésére.

Ebben a Generali Medi24 telefonos ügyfélszolgálata segít: a konzultációt megelőzően egyeztetnek az ügyféllel, és a beszélgetés során döntenek arról, hogy a probléma esetében a telekonzultáció megfelelő választás-e. Amennyiben igen, a hívást az egészségügyi szolgáltató kezdeményezi az előre egyeztetett időpontban, így a 15-30 perces „rendelési idő” sem a pácienst terheli. A konzultáció során ambuláns lap készül, melyet a tanácsadást követően e-mailben kapnak meg a betegek, ezen kívül az érvényes szakorvosi javaslattal rendelkező páciensek (e-)receptet is igényelhetnek a „teleorvosuktól”. Fontos tudni azonban, hogy a telekonzultáció szűrővizsgálati célból nem vehető igénybe, valamint a sürgősségi ellátást, személyes orvosi/diagnosztikai/labor vizsgálatot sem helyettesítheti.

„A járványügyi helyzetre tekintettel emellett 1 alkalommal vállaljuk az elvégzett COVID-19 szűrővizsgálat költségének megtérítését (15.000 Ft összegig) és segítséget nyújtunk a tesztet végző szolgáltató megtalálásában, valamint konzultációs lehetőséget biztosítunk az otthonukban gyógyuló fertőzötteknek is” – mondta Schaub Erika, a Generali személybiztosításokért felelős igazgatósági tagja.

Védőpajzs a munkavállalónak és a cégnek

Az egészségünket érintő kétségek mellett a legtöbb kérdés jövőnk biztonságával kapcsolatban merül fel. Különösen feszítő ez a bizonytalanság, ha éppen a koronavírus-fertőzés következtében esik ki valaki a munkából, de a cégek számára is komoly kockázatot jelent, ha hosszabb időre nélkülözniük kell a kollégákat a betegség és a felépülés időszakában. Április 16-tól két új, a járványhoz kapcsolódó kockázatra is megköthető a Generali Pajzs munkáltatói élet-, egészség- és balesetbiztosítása.

Amennyiben a cégvezető igényli a biztosítást a munkavállalóira, akkor a biztosító fedezetet nyújt a COVID-19 vírusfertőzéssel diagnosztizált munkavállalók részére. A munkavállaló COVID-19 vírusfertőzése miatti kórházi ellátása esetén a kórházban töltött 8. naptól a biztosító a szerződésben vállalt biztosítási összeg alapján kórházi napi térítést nyújt, ha pedig a beteg intenzív osztályra kerül, akkor az ott töltött napokra a biztosítási összeg 200%-a lesz a szolgáltatás. A másik új kockázati elem a lábadozás heteire fókuszál: a kórházi ellátást követő keresőképtelenség időszaka alatt, 14 napig a biztosító téríti az egészségügyi ellátóhelyről való hazaszállítás, a kontrollvizsgálatok miatt felmerülő utazások, de például a gyermekfelügyelet és a házhoz rendelt ételek házhozszállításának költségére vonatkozóan kiállított számlák összegét is. Mindkét kiegészítő kockázat esetén meghatározott időre, 10 hónapra köthető kollektív munkáltatói szerződés, munkavállalónként havi pár száz forintos díjjal.

„A járványhelyzet komoly próba elé állítja a cégvezetést, hiszen mindazt, amit eddig a hangzatos employer branding stratégiákban bizonygattak, most a gyakorlatba is át kell ültetniük. A kollektív munkáltatói biztosítás megkötése fontos visszajelzés a munkavállalónak, mert megbizonyosodhat róla, hogy értékes a munkaadója számára, ugyanakkor a cégnek is elemi érdeke, hogy a betegségen átesett kollégák mihamarabb visszatérhessenek feladataikhoz” – hangsúlyozza Schaub Erika.

