Koronavírus – Romániában meghaladta a 110 ezret a fertőzöttek száma

Romániában újabb 1527 embernél mutatták ki a koronavírust az utóbbi 24 órában, ezzel meghaladta a 110 ezret a beazonosított fertőzöttek száma.

A stratégiai kommunikációs törzs (GCS) pénteki jelentésében szereplő napi növekmény több mint 20 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát, de csaknem 200-zal elmarad a két napja regisztrált újabb rekordtól. A járvány tehát továbbra is gyorsuló ütemben terjed Romániában, miután másfél hónapig 1200 körül ingadozott a napi esetszám.

Pénteken újabb 48 koronavírusos beteg elhunytáról számoltak be a hatóságok: ez is több mint 20 százalékkal meghaladja az utóbbi két hét átlagát. Romániában eddig 4360 áldozatot követelt a járvány.

Minden magyarázat nélkül drasztikusan módosította – a négy nappal korábban közölt adathoz képest több mint duplájára emelte – pénteki jelentésében a GCS a járvány kezdete óta gyógyultnak nyilvánított fertőzöttek számát. Miután négy napig az adatgyűjtési és összegzési módszer “technikai frissítésére” hivatkozva nem közölte a gyógyultak számát, pénteken 88 235 fertőzött gyógyulásáról számolt be a GCS, ami csaknem 45 ezerrel haladja meg a legutolsó közlésben szereplő 43 244-es számot.

Eddig két negatív teszt után nyilvánították gyógyultnak a fertőzötteket. Miután nem valószínű, hogy négy nap alatt többen gyógyultak volna meg, mint a járvány kezdete óta eltelt több mint fél évben, a “frissítés” során feltehetően más szempontokat is figyelembe vett a GCS a gyógyultak számának meghatározásánál, de erről nem közölt részleteket.

A frissítés nyomán arra lehet következtetni, hogy Romániában nem több mint 60 ezer, hanem kevesebb mint 18 ezer aktív fertőzöttről tudnak. Közülük már 7081-en szorulnak kórházi kezelésre, 447 súlyos esetet pedig az intenzív terápián ápolnak.



A hétfői tanévkezdés óta iskolák tucatjait kellett bezárni a koronavírus-fertőzés miatt. A Maszol.ro hírportál beszámolója szerint csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen elméleti líceumban is felfüggesztették az oktatást, miután három különböző osztályból három diákról és egy pedagógusról is kiderült, hogy fertőzött. A középiskola több mint ezer diákjának és 70 pedagógusának lakhelyi karanténban kell maradnia a következő két hétben.A Krónika című lap arról számolt be internetes oldalán, hogy pozitív lett a Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar Filmszemle fesztiváligazgatójának koronavírus-tesztje, ezrét a szervezők lefújták az összes kolozsvári vetítést, de a többi 14 városban a terv szerint folytatódik a fesztivál.(MTI)