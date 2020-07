Koronavírus – Románia kibővítette a zöld zónába sorolt országok listáját

Románia az eddigi 22-ről 44-re bővítette a koronavírus-járvány szempontjából “zöld zónának” tekintett országok listáját: az ezen szereplő államokból érkező utasokat keddtől kezdődően nem irányítják már kéthetes otthoni vagy hatósági karanténba.

Románia június 15-től kezdődően nem küldte karanténba az olyan európai országokból érkezőket, ahol az utóbbi időben alacsony volt az újonnan észlelt koronavírus-fertőzések aránya. Eddig azokat az országokat sorolták a “zöld zónába”, ahol az utóbbi két hétben az egymillió lakosra eső új koronavírus-fertőzések átlaga nem haladja meg a napi öt esetet.

A külföldi minta alapján bevezetett kritériumnak azonban Románia nem felelt meg, ehhez ugyanis a csaknem húszmilliós országban száz alá kellene csökkennie a napi esetszám utóbbi kétheti átlagának, márpedig ez a mutató egyszer sem csökkent százötven alá, sőt, a járvány terjedésének üteme azóta felgyorsult, és a napi új fertőzések utolsó kéthetes átlaga mostanra a 350-et is elérte.



Romániának tehát a rendelkezés alapján saját, külföldi nyaralásról két héten belül visszatérő polgárait is karanténba kellett küldenie, mivel olyan országban jártak, ahol a fertőzések aránya magasabb a megszabott határértéknél.A visszás helyzet megoldása érdekében a járványügyi operatív törzs múlt heti határozatában új kritériumot vezetett be: ezentúl azokat az országokat sorolják a zöld zónához, ahol az utóbbi két hétben a 100 ezer lakosra jutó új koronavírus-fertőzések száma meghaladja a romániai adatot. A frissített listára további tíz európai ország – köztük Nagy Britannia, Spanyolország és Belgium -, és 12 Európán kívüli állam – köztük Ausztrália, Kanada és Japán – is felkerült.A többi országból érkező tünetmentes utasokat ezentúl is karanténba irányítják a határon a román hatóságok. De ez jelenleg csak ajánlás, amelynek megszegését nem tudják büntetni, péntektől ugyanis egy alkotmánybírósági határozat értelmében hatályon kívül kellett helyezni a karanténintézkedésekről szóló miniszteri rendeleteket. A joghézag mielőbbi felszámolása érdekében a román kormány hétfőn elfogadta a járványhelyzetben elrendelhető közegészségügyi intézkedésekről szóló új törvénytervezetet, de hatályba lépéséhez a jogszabályt a parlamentnek is meg kell még szavaznia.(MTI)