Összeomlás szélén állnak a koronavírus-betegekkel teli kórházak az észak-olaszországi Lombardia vesztegzár-területén Attilio Fontana tartományi elnök szerint. A tartományi elnök péngteken a megbetegedett orvosok helyettesítését és a továbbra is hiányzó szájmaszkok mielőbbi biztosítását sürgette.



Lombardia kormányzója szerint vészhelyzetet a karantén alá helyezett Cremona és Lodi város kórházaiból jelentettek, ahol éjszaka óta egyszerre annyi koronavírus-fertőzöttet kellett elhelyezni, hogy az egészségügyi intézmények teljesen megteltek. Tucatnyi új beteg állapota súlyosnak bizonyult.

Az úgynevezett “vörös zónában” dolgozó orvosok, ápolók egy hete szünet nélkül végzik feladatukat, sokan maguk is fertőzöttek, elsősorban a háziorvosok között – hangsúlyozta Attilio Fontana. Hozzátette, hogy továbbra is hiányoznak a szájmaszkok, amelyből a római kormány 35 ezer darabot ígért egész Észak-Olaszországnak, de eddig egyetlenegy sem jutott célba. Az olasz egészségügyi tárca bejelentette, hogy az EU segítségét kérte a megfelelő számú szájmaszk biztosítására.

Hasonló helyzet alakult ki a fertőzés másik gócpontjának tartott Veneto tartományban is, ahol a megbetegedett vagy pihenni sem tudó orvosokat és egészségügyi személyzetet Olaszország más részeiből érkezett önkéntes kollégákkal igyekeznek váltani. A venetói kórházaknál a polgári védelem sátrakat állított fel, ezekben tudják elszigetelni a vírustól fertőzőtt betegeket, ha egyszerre túl sokan jelentkeznének.



A venetói karanténban található Vo’ kisvárosban pénteken újranyitották a postát a nyugdíjak kifizetésére.A polgári védelmi hatóság az esti órákban közli ismét a fertőzöttek és esetleges halottak számát. A túlzott pánikkeltés elkerülésére ezentúl naponta csak egyszer hozzák nyilvánosságra az adatokat, amelyek csütörtökön 17 halottról, több mint 650 fertőzöttről szóltak. A tartományoktól adott, nem hivatalos információk szerint azóta Lombardiában, Venetóban és Emilia Romagnában is emelkedett a betegek száma.Sergio Mattarella államfő nyugalomra és egységre szólította fel az országot: “a tudás és a helyzet ismerete segít legyőzni az irracionális és alaptalan félelmet” – mondta az államfő.A római kormány bejelentette, hogy két közgazdász, Marianna Mazzucato és Günter Pauli segíti mostantól a vírushelyzet kezelését a gazdasági károk minél erőteljesebb csökkentése érdekében. A kormány legkésőbb szombatra több millió euró értékű segélycsomagot állít össze elsősorban a vesztegzártól érintett észak-olaszországi térségek támogatására: a tervezett intézkedések közt szerepel a közüzemi és biztosítási díjak, adó- és hitelkötelezettségek felfüggesztése. Segítséget kívánnak nyújtani a máris jelentős kieséssel számoló kereskedelemnek, idegenforgalomnak és kulturális életnek is. Az északolasz taxisszövetkezetek szintén jelezték, hogy forgalmuk több mint hetven százalékkal visszaesett. A venetói szakmai kamarák máris 7 milliárd euróra becsülik a tartomány hosszú távú kárát, a beszámolók szerint a térség mezőgazdasági területeiről a külföldi munkaerő szabalyosan “elmenekült” a vírustól tartva.Lombardia és Veneto az iskolák hétfői újranyitását mérlegeli. Hétfőtől ismét látogatható a milánói dóm, ahol azonban még nem mutatnak be misét. Genovában újranyitották az óriás Akváriumot annak bizonyítására, hogy a város fel akar ébredni a pánik okozta bénultságból.Giuseppe Conte kormányfő bejelentette, hogy telefonon “meglepetését” fejezte ki Benjámin Netanjahu izareli miniszterelnöknek amiatt, hogy Izrael lezárta határait az Olaszországból érkező utasok előtt. A közvélemény úgy érzi, Olaszország a teljes elszigetelődést kockáztatja.A milánói állami egyetem kutatói szerint Olaszországba nem az utóbbi hetekben, hanem jóval korábban érkezett meg a kornavírus-fertőzés, amely számításaik szerint Kínában ősszel ütötte fel a fejét. Az olasz vesztegzár térségeiben januárban rendkívül megugrott a tüdőgyulladások száma. A szakértők úgy vélik, a lombardiai és a venetói gócpont nem egymástól függetlenül alakult ki.(MTI)