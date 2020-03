Koronavírus – Orbán: a tanulók hétfőtől nem mehetnek iskolába, tíz akciócsoport állt fel

A koronavírus elleni védekezés keretében tíz akciócsoportot állt fel, az oktatási munkacsoport első javaslata nyomán hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a kormány Facebook-oldalán péntek este közzétett videójában.

Az oktatási akciócsoportot Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár vezeti. Ezen akciócsoport első javaslata nyomán hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket. Orbán Viktor kifejtette: március 16-tól új oktatási munkarend lép életbe. Tantermen kívüli, digitális munkarend lesz érvényben. Olyan tanítási módok lesznek, amelyek nem igényelnek személyes jelenlétet. Ez új módszertanokat is igényel. A módszertani ajánlásokat az oktatási államtitkár a jövő héten teszi közzé.

Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába. Az igazgatóknak viszont be kell menniük. A tanároknak is folytatni kell az oktatást, de digitális eszközökkel – ismertette.

Az érettségire is fel tudnak készülni a diákok – mondta Orbán Viktor, hozzátéve: jó eséllyel a szokott rendben meg tudják tartani az érettségi vizsgákat.

A miniszterelnök azt mondta, ha kell – ahol szükséges – kiscsoportos gyermekmegőrzést is tudnak biztosítani. Ugyanakkor hozzátette: jobb lenne, ha a gyermekek otthon maradnának.



Orbán Viktor azt kérte, a gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak. Felhívta a figyelmet, hogy a fiatalokat nem veszélyezteti a koronavírus-járvány. Szüleik, nagyszüleik viszont komoly bajba, akár életveszélyes állapotba is kerülhetnek. “Vigyázzunk szüleinkre, vigyázzunk nagyszüleinkre, vigyázzunk egymásra” – fogalmazott a kormányfő.Azt is elmondta, hogy egy járványügyi mobil-konténerkórház felépítését is elrendelték, ennek felelőse Tóth Tamás. A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor honvédelmi miniszter vezeti. A nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport élén Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár áll, míg a kommunikációs akciócsoportot Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár vezeti.A rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, a pénzügyi akciócsoportot Varga Mihály pénzügyminiszter, míg a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter vezeti – ismertette a kormányfő, hangsúlyozva: a gazdaság hamarosan megáll, és újra kell indítani.Felállt továbbá Jakab Ferenc vezetésével egy koronavírus-kutatócsoport is, amely gyógyszer- és vakcinafejlesztésért felel. Van továbbá egy határellenőrzési akciócsoport, amelyet Balogh János országos rendőr-főkapitány vezet.A határellenőrzés kapcsán a kormányfő bejelentette azt is, hogy a koronavírus elleni védekezés érdekében Izraelből sem léphetnek be külföldiek Magyarország területére. A miniszterelnök ezt azzal indokolta, hogy az újonnan megbetegedettek között vannak, akik Izraelből érkeztek.Így Irán, Kína, Dél-Korea és Olaszország után Izraelből sem jöhetnek Magyarországra külföldiek.Orbán Viktor közölte továbbá, hogy rovancsot tartottak a koronavírus elleni védekezésben. Kiemelte: a laborkapacitás több ezer mintavételre elegendő. Rendelkezésre áll 22 millió pár kesztyű, 1,2 millió sebészmaszk, és érkezik további 1 millió műtéti sebészmaszk.Van továbbá 2-2 ezer lélegeztető és altató gép. Vagyis sok tízezer megbetegedés esetén is elegendő az ellátás – közölte a kormányfő, hozzátéve, hogy újabb gépek beszerzéséről is intézkedtek.(MTI)