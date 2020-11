Koronavírus – Operatív törzs: szabálytalan maszkviselés miatt 683 emberrel szemben intézkedtek a hétvégén

Hétvégén a maszkviselési kötelezettség figyelmen kívül hagyása miatt 683 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese a hétfői online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert alezredes közölte: a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendelet szeptember 21-ei hatálybalépése óta 9677 intézkedés történt a maszkviselés figyelmen kívül hagyása miatt.



A rendőrök a hétvégén a tízezernél több lakosú települések önkormányzati rendeleteiben meghatározott maszkviselési kötelezettségek megszegése miatt 585 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök, tömegközlekedési eszközökön és a megállóhelyeken 9, míg üzletekben és bevásárlóközpontokban 89 emberrel szemben, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot.Elmondta azt is, hogy a hétvégén nyolc üzletet, vendéglátóhelyet zárattak be ideiglenesen szabálytalanságok miatt. A jogszabály hatálybalépése óta 85 létesítményt, üzletet, szolgáltatóegységet zártak már be a rendőrök és 514 emberrel szemben intézkedtek a korlátozott nyitvatartásra, egyes üzletek nyitvatartásának tilalmára vonatkozó szabály megsértése miatt: 138-an üzemeltetők, tulajdonosok voltak, 376-an pedig a bent tartózkodás tilalmát szegték meg.Kiss Róbert tájékoztatása szerint a hétvégén 1293 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárás és a csoportosulás tilalmának megsértése miatt, közülük 1258-an ténylegesen megszegték a kijárási korlátozást, kilenc ember nem tartotta be a kutyasétáltatás 500 méteres körzetére vonatkozó szabályt, 26-an pedig a közterületi csoportosulás tilalmát sértették meg. A november 4-én hatályba lépett kijárási korlátozás és a november 10-étől érvénybe lépett kijárási tilalom ellenőrzése óta 8079 emberrel szemben intézkedtek.A hétvégén a Magyarország területén átutazás szabályainak megsértése miatt 140-szer intézkedtek a rendőrök. A beutazási korlátozásról szóló kormányrendelet szeptember 1-jei hatálybalépése óta 6631 alkalommal intézkedtek a rendőrök a szabályok megsértőivel szemben.Kiss Róbert elmondta azt is, hogy a hétvégén 19 826 hatósági házi karantént rendeltek el. Jelenleg 48 796-an vannak hatósági házi karanténban, közülük 3782-en regisztráltak az online ellenőrzésre fejlesztett mobilalkalmazásra. A rendőrök 58 208 helyszíni ellenőrzést tartottak a hatósági házi karanténban levőknél a hétvégén.Kiss Róbert egy kérdésre válaszolva elmondta: a beutazási korlátozással kapcsolatos kormányrendelet szabályozza az üzleti, illetve gazdasági célú utazásokra vonatkozó rendelkezéseket. E szerint ha a nem magyar állampolgár vagy a magyar állampolgár Magyarországról történő kiutazásának célja üzleti, gazdasági tevékenység folytatása, és ezt Magyarországra történő visszautazása során igazolja, az ország területére korlátozás nélkül beléphet.Az üzleti és gazdasági tevékenység folytatásának igazolására szolgáló nyomtatvány megtalálható a rendőrség honlapján – tette hozzá.(MTI)