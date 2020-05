Sokan szegték meg a hatósági házi karantént pénteken – közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a szombati online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert elmondta: május elsején 59 szabályszegés volt, ennek több mint fele Bács-Kiskun megyében. Példaként említette, hogy egy vaskúti tanyán külföldi vendégmunkások csoportosan szegték meg a szabályokat.

A szlovák és magyar belügyminiszter megállapodása szerint hétfőtől változás lesz a határforgalom ellenőrzésben – jelentette be. Tornanádaskánál a 3,5 tonnát meg nem haladó legnagyobb össztömegű teherjárművek átkelését biztosítják majd 6 és 18 óra között. A bánrévei átkelőnél a V4-es országokból érkező tehergépkocsikat is beengedik hétfőtől, Vámosszabadinál pedig közös magyar-szlovák határellenőrzés lesz.

Közölte azt is, hogy a szombati határforgalmi előrejelzések alapján Nagylaknál, a kilépő oldalon várható jelentősebb várakozási idő.

Kifejtette: a több mint egy hónapja hatályban lévő kijárási korlátozások szabályait hétvégén többen szegik meg. Pénteken 1730 rendőri intézkedés volt emiatt, ebből 844 végződött figyelmeztetéssel, 487 helyszíni bírsággal, 399 esetben pedig feljelentést tettek.

Hozzátette, március 28. óta összesen 42 393 rendőri intézkedés történt a szabályszegések miatt.

Pénteken újabb hét repülőgéppel több mint 51 tonna egyéni védőfelszerelés érkezett Magyarországra. Az orvosi maszkokat, védőruházatot tartalmazó szállítmányok készletezéséről, raktározásáról és őrzéséről a hatóságok gondoskodnak – közölte.

Kiss Róbert beszámolt arról is, hogy pénteken 1145 esetben rendeltek el újabb hatósági házi karantént, így jelenleg 10 754 van érvényben.

Kérdésre válaszolva megismételte: a 65 év felettiek továbbra is csak 9 és 12 óra között látogathatják a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben felsorolt üzleteket; amelyek nem szerepelnek ebben a felsorolásban, oda bármikor bemehetnek. Azt kérik azonban a legveszélyeztetettebbnek tartott korosztályba tartozóktól, hogy csak a legszükségesebb esetben hagyják el otthonukat.

Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta, hogy az erre vonatkozó kormányrendelet szerint lehet tartani sportedzéseket akkor is, ha korábbi, jogszabály ettől eltérően rendelkezik.

Újabb felvetésre Kiss Róbert arról beszélt, hogy azok az ingázók mentesülnek a hatósági házi karantén alól, akik munkavégzés vagy iskolalátogatás miatt utaznak valamelyik szomszédos országba. Ha orvosi kezelésre utazna valaki egy szomszédos államba, mentesülhet a hatósági házi karantén alól, ha egyéni méltányosságot kér az országos rendőrfőkapitány rendészeti helyettesétől – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy a hétfőtől változó szabályok esetében, ha egy budapesti vagy Pest megyei lakhellyel rendelkező család vidékre utazik, milyen szabályok vonatkoznak, elmondta: a Budapesten és Pest megyében élők továbbra is csak alapos indokkal hagyhatják el otthonukat, ha ezt valaki megszegi, szabálysértést követ el.(MTI)