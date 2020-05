Egymást követő második nap háromszáz alatt volt a koronavírus-járvány következtében elhunytak száma Olaszországban – közölte pénteken este az olasz polgári védelmi hatóság. Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt több mint hatszázzal csökkent.

A halottak száma pénteken 269 volt, a csütörtöki 285 után. Március 14-én jelentettek utoljára ilyen kevés elhunytat, az eddigi halálos áldozatok száma mindazonáltal elérte a 28 236-ot.

Az aktív fertőzöttek száma egy nap alatt 608-cal csökkent, 100 943-ra, míg a gyógyultaké meghaladta a 78 ezret.

A gyógyultakat és a halottakat is számolva a SARS-CoV-2 vírus eddig 207 428 embert fertőzött meg Olaszországban.

A járvány gócpontjában, Lombardiában egy nap alatt 737 új fertőzöttet azonosítottak a csütörtöki 598 után. A tartományban az eddig diagnosztizált fertőzöttek száma meghaladja a 76 ezret. Ugyanitt 88-an haltak meg az egy nappal ezelőtti 93 után. A régióban február 20. óta több mint 13 ezren veszítették életüket a Covid-19 járványban.

Az adatok szerint az április 22-29. közötti héten az újonnan diagnosztizált fertőzöttek 80 százalékát öt tartományban, az északi Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto és Liguria területén regisztrálták. A május 4-től újrainduló olaszországi termelés elsősorban ezeket az iparosodott tartományokat érinti: a munkába álló mintegy 4,5 millió dolgozó nagy része a gócpontokban mozog majd.

A május elsejei ünnepnapon rendkívüli ellenőrzés alatt voltak a városok: a Rómából kivezető összes utat a rendőrség állta el, Milánóban a nagyobb sétálóutakat ellenőrizték, Ravennában drónokkal figyelték a területet a kijárási korlátozás betartatásához. Az olaszok nem sértették meg tömegesen az óvintézkedéseket annál is inkább, mivel hétfőtől már elhagyhatják szűkebb lakókörzetüket, igaz továbbra is igazolniuk kell mozgásukat. A május elsejei jóidőben egyedül a tengerparti városok sétányai teltek meg sétálókkal és futókkal.

Giuseppe Conte közösségi oldalán közölte, hogy a járványgörbe kedvező alakulása esetén egyes tartományokban gyorsabban enyhíthetnék a korlátozásokat, már május 18-án újraindítva a kereskedelmet. A déli Calabria ezt megelőzve már pénteken engedélyezte a presszók, éttermek megnyitását, de egyelőre kevés vendéglátóhely csatlakozott.

Emilia Romagna kormányzója hétfőtől engedélyezte a helyi labdarúgó csapatok – a Parma, a Sassuolo, a Bologna, valamint a Spal – edzését, amit a kormány csak május 18-tól tett lehetővé.(MTI)