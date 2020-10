Koronavírus – NNK: az influenza elleni mindkét védőoltás biztonságos

Egyaránt hatékony és biztonságos a három-, illetve a négykomponensű influenza elleni védőoltás – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szerdai online sajtótájékoztatóján.

Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy az őszi-téli időszak kedvez a felsőlégúti megbetegedéseknek, ezek közül is influenza a legjellemzőbb és a leggyakoribb. Mint mondta, az influenza súlyos fertőző betegség, károsítja a légutak nyálkahártyáját, “utat nyitva” a bakteriális felülfertőződésnek.

Kiemelte, az influenza ellen van védőoltás, az Egészségügyi Világszervezet minden évben meghatározza, hogy az adott szezonban mely influenza-vírustörzsek ellen ad védelmet az oltás.

A háromkomponensű oltóanyag két A és egy B, a négykomponensű ezek mellett még egy B vírustörzset tartalmaz – ismertette.

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, mind a három-, mind a négykomponensű influenza elleni védőoltás hatékony és biztonságos védelmet nyújt a vírus ellen.

Hozzátette: a kormány évek óta ingyenesen biztosítja az influenza-védőoltást a 65 év felettieknek és a kockázati csoportba tartozóknak, azonban idén mindenki ingyen hozzájuthat a vakcinához háziorvosán keresztül.

Arra kért mindenkit, kérjék a védőoltást háziorvosuktól.

A szakember beszélt arról is, hogy 64 óvodában és 31 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet az operatív törzs, 176 osztálynál és 17 iskolánál digitális tanrend van érvényben.

Koronavírus-fertőzéssel huszonöt kórházban 2023 embert kezelnek, 201-en vannak lélegeztetőégpen. Az elmúlt napon 48 idős, krónikus beteg halt meg a fertőzéssel összefüggésben. Tizennégy gyerek is kórházban van a fertőzés miatt, azonban intenzív ellátásra vagy lélegeztetésre egyikük sem szorul.



Beszámolt arról is, hogy az 1259 elhuny hat százalékánál nem találtak krónikus vagy alapbetegséget a fertőzés igazolásakor.Galgóczi Ágnes hangsúlyozta: a magyarországi összes halálozás nem haladja meg az elmúlt tíz év hasonló időszakában regisztrált mértéket.Az osztályvezető kérdésre válaszolva elmondta, hogy az összes fertőzött 4,66 százaléka egészségügyi dolgozó.(MTI)