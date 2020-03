Koronavírus – Német lap: felfüggesztheti működését a Lufthansa csoport

A koronavírus-járvány miatti keresletcsökkenés és közlekedési korlátozások miatt ideiglenesen leállhat a Lufthansa csoport, a legnagyobb német légi közlekedési társaság – jelentette pénteken a Handelsblatt című üzleti lap a hírportálján.

Értesülésük szerint egy sor lehetséges forgatókönyvet mérlegelnek a vállalatcsoportnál. Ezek között van az is, hogy felfüggesztik járataik üzemeltetését. Végleges döntést még nem hoztak.

A Handelsblatt beszámolója szerint a Lufthansa állami segítséget is kérhet a válság átvészeléséhez. Carsten Spohr, a társaság vezetője egy belső, a munkavállalóknak szóló videóüzenetében elmondta, hogy tárgyalásokat kezdenek az érintett kormányokkal az esetleges támogatásról.

Ezt a cég egy szóvivője megerősítette. Német hírportálokon idézett közleményében elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a német, az osztrák, a belga és a svájci kormánnyal.



A Handelsblatt szerint Carsten Spohr részt vesz a berlini kancellári hivatalba péntek estére összehívott egyeztetésen, amelyen a szövetségi kormány gazdasági érdekképviseletekkel tárgyal a válság átvészeléséhez nyújtandó állami segítségről.Ugyancsak pénteken Peter Altmaier gazdasági miniszter és Olaf Scholz pénzügyminiszter bejelentette, hogy felső korlát nélküli hitelprogramot indítanak a járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására. Kiemelték, hogy az állami fejlesztési bank (KfW) akár 500 milliárd eurót (170 ezer milliárd forint) is képes megmozgatni.A Lufthansa eddig 30 100 járatot törölt menetrendjéből április 24-ig. A napokban arról is tájékoztattak, hogy a kapacitás visszafogása mellett szigorú takarékoskodásba is kezdtek, így leállították a tervezett létszámfejlesztéseket és felkínálták a dolgozóknak, hogy hozzák előre tervezett éves szabadságukat, vagy menjenek fizetés nélküli szabadságra.A csoporthoz a névadó Lufthansa mellett az Eurowings, az osztrák Austrian Airlines, a svájci Swiss és Edelweiss Air légitársaság, valamint a belga Brussels Airlines diszkont légitársaság tartozik. Tavaly 145 millió utast szállítottak, ami 2,3 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. A világszerte 135 ezer embert foglalkoztató cégcsoport korábban 4500 ember felvételét tervezte 2020-ra.(MTI)