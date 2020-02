Az új típusú koronavírus okozta járvány hatásai éppen akkor érték a világgazdaságot, amikor az amerikai-kínai kereskedelmi viszály csendesedése és a globális ipari szektor élénkülésének első jelei a növekedés stabilizálódását ígérték – áll a Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő hétfőn Londonban ismertetett helyzetértékelésében.

Egy másik nagy londoni elemzőközpont, a Capital Economics ugyancsak hétfőn bemutatott tanulmánya a kínai hazai össztermék (GDP) negyedéves összevetésű csökkenését valószínűsíti az idei elő negyedévben.

A Moody’s 15 oldalas havi globális előrejelzésében közölte: modellszámításai szerint a járvány megfékezésére foganatosított karantén-intézkedések és egyéb korlátozások az idén 0,6 százalékponttal lassítják a kínai GDP-növekedést az általa eddig várt ütemhez képest.

A Moody’s ennek alapján 5,2 százalékra rontotta a kínai gazdaság idei egész éves növekedésre szóló prognózisát az eddigi előrejelzésében szereplő 5,8 százalékról.

A cég nem módosította 2021-re szóló, 5,7 százalékos kínai GDP-növekedéssel számoló előrejelzését.

A hitelminősítő hangsúlyozta: ezek a prognózisok arra a várakozására alapulnak, hogy a járvány terjedése a következő hetekben már lassulni kezd és helyreáll a normál gazdasági aktivitás Kínában, de az idei első negyedévben – különösen a kínai holdújév időszaka körül – elszenvedett aktivitási kiesést a kínai gazdaságnak nem sikerül pótolnia.

A Moody’s közölte, hogy a globális hazai össztermék zömét előállító húsz legnagyobb fejlett és feltörekvő gazdasági erőcentrumban (G20) – amelynek tagja az Európai Unió is – 2020-ban átlagosan 2,4 százalékos növekedést vár, 0,2 százalékponttal lassabbat eddigi előrejelzésénél, nem kis részben a rontott kínai növekedési prognózis miatt.

A hitelminősítő a G20-csoporton belül a legnagyobb felzárkózó gazdaságokban 4,7 százalékos – a tavalyival azonos – GDP-növekedési átlagot vár 2020-ban, a csoport fejlett ipari gazdaságainak idei átlagos reálnövekedésére adott becslését ugyanakkor 0,1 százalékponttal 1,3 százalékra rontotta.

A Moody’s a G20-térség egészében jövőre 2,8 százalékig gyorsuló átlagos GDP-növekedést vár.

A cég kidolgozott egy szélsőségesebb előrejelzési forgatókönyvet is arra az esetre, ha nem sikerülne kordába szorítani az új típusú koronavírus terjedését, és emiatt a visszahúzó hatások az idei második negyedévben is változatlanul terhelnék a világgazdaságot.

A hitelminősítő szerint e forgatókönyv megvalósulása esetén hiányokat okozó fennakadások keletkeznének a globális beszállítói hálózatokban, ez a feldolgozóipari termékek globális áremelkedéséhez vezetne és a nyersanyagtermelő gazdaságokat cserearány-romlási sokkok érnék.



Ebben a környezetben a Moody’s pesszimista forgatókönyv-változata a G20-csoportban az idén 2,1 százalékos, Kínában mindössze 4 százalékos gazdasági növekedéssel számolna.Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőműhely, a Capital Economics ugyancsak hétfőn bemutatott új prognózisa gyakorlatilag biztosnak nevezi, hogy a kínai hazai össztermék az idei első negyedévben visszaesik a tavalyi utolsó három hónap teljesítményéhez képest.A ház közölte: negyedéves összevetésben 2,5 százalékos visszaesést vár a kínai gazdaságban 2020 első negyedében.Neil Shearing, a Capital Economics főközgazdásza, a tanulmány szerzője a prognózis alátámasztásaként hangsúlyozza, hogy a számok máris igen komorak: a Kínán belüli utasforgalom az idei holdújév idején 60 százalékkal volt alacsonyabb az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest, a kínai ingatlanpiaci értékesítés gyakorlatilag összeomlott, és a kínai export egyik legfőbb térségi felvevője, Dél-Korea február első tíz napjában csaknem 50 százalékkal kevesebb kínai árut importált, mint egy évvel ezelőtt.A Capital Economics vezető közgazdásza kiemeli, hogy ez a legnagyobb visszaesés az 1999-es ázsiai pénzügyi válság óta, és meghaladja a 2008-2009-es globális pénzügyi válság idején tapasztalt zuhanást is.Shearing szerint a járvány okozta mostani kereskedelmi problémáknak lehet egy szélesebb körű következménye is: gyorsíthatja a globalizációs folyamat visszafordításának ütemét, mivel erősítheti a kiterjedt és összetett beszállítói láncolatok leépítését célzó szándékokat.A közgazdász hangsúlyozza, hogy számos cég máris részegység-hiányok küszöbönálló kialakulásának veszélyére hívja fel a figyelmet a kínai gyárbezárások miatt, sőt egyes vállalatok máris a termelés felfüggesztését jelentették be.(MTI)