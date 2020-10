Koronavírus – Meghalt 56 beteg, 2194-gyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Meghalt 56, többségében idős, krónikus beteg, és újabb 2194 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést – közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön.

A kormányzati portálon azt írták: 68 127-re nőtt a Magyarországon azonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 1634-re emelkedett, 17 469-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 49 024. Az aktív fertőzöttek 27 százaléka, az elhunytak 34 százaléka, a gyógyultak 29 százaléka budapesti. Kórházban 3197 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 255-en vannak lélegeztetőgépen.

Hatósági házi karanténban 25 585-en vannak, a mintavételek száma 1 032 942.

Kiemelték: a járvány második hulláma meredeken emelkedő szakaszban van egész Európában és Magyarországon is, a fertőzöttek száma dinamikusan nő. A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett megtartsa az ország működőképességét, és ne hagyja, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat.

A kormány javaslatára az Országgyűlés hétfőn újabb, a járvány elleni védekezést erősítő intézkedésekről döntött: emelkedik a hatósági házi karantén megszegése miatt kiszabható büntetés összege, a külföldről hazatérők esetében pedig a határ átlépése után – külön közigazgatási határozat nélkül is – automatikussá válik a hatósági házi karantén elrendelése.

A kormány célja továbbra is az, hogy az egészségügyi védekezés fenntartása mellett az ország működőképességét megtartsák, és ne hagyják, hogy a vírus megbénítsa a mindennapokat. Ehhez azonban az általános óvintézkedések betartására van szükség, vagyis továbbra is nagy az egyéni felelősség szerepe a védekezésben, különösen a maszkviselésre vonatkozó előírások betartásában – írták.



Ahogy az az operatív törzs szerdai sajtótájékoztatóján is elhangzott, szeretnék erőteljesebben érvényesíteni a szabályok betartását. A rendőrök fokozottan ellenőrzik a maszkviselést. Továbbra is kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, a színházakban, a bevásárlóközpontok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, a sportrendezvényeken, valamint az ügyfélfogadási irodákban is. A vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket 23 óra után be kell zárni.Közölték: az őszi szünet alatt az iskolákban fertőtlenítő nagytakarítást végeznek, és 82 óvodában rendeltek el rendkívüli szünetet.A vírus közösségi terjedésének fékezéséért továbbra is azt kérik az emberektől, kerüljék azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsák a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossanak kezet. Akinél hatósági házi karantént rendeltek el, szigorúan tartsa be. Akinek tünetei vannak, ne menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. – írták.Hozzátették, az egészségügyi védekezés részeként már zajlik az influenza elleni ingyenes oltások beadása; folyamatos a háziorvosi praxisok ellátása a védőoltással.Kiemelten fontos az idősek és a krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van. Az idősotthonok fenntartóinak mindent meg kell tenniük a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket – hangsúlyozták.A vírus terjedésének gyorsulásával, egyre több mintavételt kell elvégezniük a mentőknek is. Az Országos Mentőszolgálat a Belügyminisztérium (BM) közreműködésével napokon belül még 200 mintavételi egységet állít be országszerte. Az egységek személyzetét végzős orvostanhallgatók alkotják, a járműveket a BM biztosítja. A mintavevőket az Országos Mentőszolgálat képezi ki – írták.Közölték azt is: a kormány az egészségügyi védekezés fenntartása mellett további gazdaságvédelmi és családvédelmi intézkedéseken is dolgozik.Az oldal térképe alapján eddig Budapesten (18 874) és Pest megyében (8601) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (4334), Győr-Moson-Sopron (4114), Szabolcs-Szatmár-Bereg (3624) és Hajdú-Bihar megye (3297). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (666).(MTI)