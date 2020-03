Londoni makrogazdasági elemzők várakozása szerint mínuszban lesz a brit gazdaság teljesítménye az idei év egészében az új típusú koronavírus okozta járvány átgyűrűző hatásai miatt. Az új előrejelzések szerint a világgazdaság más erőcentrumaiban növekszik a pénzügyi válság kialakulásának kockázata is.

Az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi-gazdasági elemzőközpont, a Capital Economics szombaton ismertetett, felülvizsgált prognózisában közölte: most már túl derűlátónak tartja azt az eddigi várakozását, hogy a brit hazai össztermék (GDP) az idei második negyedévben stagnálni fog.

A ház hangsúlyozza, hogy az ennyire bizonytalan időszakokban a pontos számszerű előrejelzéseknek sok hasznuk nincs, iránymutatásként azonban egyelőre 2,5 százalékos negyedéves összevetésű brit GDP-csökkentést állított be a második negyedévre szóló új prognózisába.

A Capital Economics londoni elemzői az általuk lehetségesnek tartott legrosszabb esetre is kidolgoztak egy forgatókönyvet, amely 5 százalékos negyedéves zuhanással számol a második három hónapban.

A cég sem az első, sem a harmadik negyedévben nem vár visszaesést a brit gazdaságban, így a recesszió szigorúan technikai értelemben vett meghatározása nem teljesül, “de úgy fog kinézni, mint egy recesszió, és úgy is érződik majd, mintha recesszió lenne, tehát recesszió lesz” – fogalmaznak a ház közgazdászai.

A konszenzusos technikai meghatározás szerint egy gazdaság akkor kerül recesszióba, ha teljesítménye két egymást követő negyedévben csökken.

A Capital Economics elemzői közölték: továbbra sem számolnak azzal, hogy a járvány okozta válság pénzügyi válsággá fajulna, de az elmúlt héten tapasztalt súlyos piaci árfolyam-ingadozások azt jelzik, hogy ennek a kockázata is növekszik.

A Londoni Értéktőzsde legnagyobb piaci tőkeértékű vállalatainak irányadó FTSE 100-as indexe a pénteki zárásban 28 százalékkal volt alacsonyabb az idei év eleji szintnél.

Mindezt egybevetve a Capital Economics 2020 egészére 1 százalékos visszaesést vár a brit gazdaságban az 1 százalékos idei növekedést valószínűsítő korábbi prognózisa helyett, és azt jósolja, hogy a Bank of England, illetve a brit kormány további gazdaságélénkítő lépéseket jelent be.

A ház várakozása szerint a brit jegybank március 26-án esedékes kamatdöntő ülésén 0,15 százalékponttal 0,10 százalékra csökkenti alapkamatát, és újrakezdi mennyiségi enyhítési programját.

A Bank of England monetáris tanácsa a héten soron kívül, egyhangú döntéssel 0,50 százalékponttal az addigi 0,75 százalékról 0,25 százalékra csökkentette alapkamatát, de a monetáris enyhítési program eddig kihelyezett keretét egyelőre változatlanul hagyta.



A bank a brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott – a kilépést pártolók szűk, 51,89 százalékos többségű győzelmével végződött – népszavazás után 435 milliárd fontra (168 ezer milliárd forintra) emelte a mennyiségi enyhítésre fordítható állampapír-vásárlási keretet az addig kihelyezett 375 milliárd fontról, és külön tízmilliárd fontos eszközvásárlási programot hirdetett vállalati kötvényekre.Egy másik nagy londoni elemzőműhely, az Oxford Economics szombati helyzetértékelésében felveti annak a lehetőségét, hogy a világgazdasági növekedés ütemének várható meredek lassulása a globális pénzügyi és háztartási szektorban jelentős pénzügyi nehézségeket okozhat, és ez átterjedhet a bankszektorokra is.A ház kimutatja, hogy az általa vizsgált országokban a háztartások nagy részének – gyakran 40-50 százalékának – csak korlátozott likvid eszközei vannak olyan időszakok átvészelésére, amikor a keresők a betegség miatt kiesnek a munkából.Emiatt tovább emelkedhet az egyes érintett gazdaságok, különösen Olaszország bankszektoraiban a nem teljesítő kinnlevőség-állomány más most is magas aránya.Az Oxford Ecomomics grafikus kimutatása szerint az olasz bankrendszerben a banki tőkeállományhoz mért nem teljesítő követelésállomány – a tartalékolástól megszűrve – 50 százalék közelében jár.A ház szerint ebben a helyzetben a rossz hitelek rátájának további emelkedése a hitelpiac nemzetgazdasági szintű megroppanását okozhatja, és ez már a pénzügyi stabilitást veszélyeztetné.A cég londoni elemzői szerint külön veszélyforrás, hogy a befektetési ajánlású hitelminősítői kategória alsó sávjában, a “BBB” osztályzati sávban nyilvántartott vállalati kör erőteljes adósságpiaci kibocsátásai miatt nőtt ennek a szektornak az egyébként is magas aránya a befektetési besorolású vállalati adósok kötelezettségein belül.Ha ugyanis a “BBB” kategóriás vállalatok körében tömeges leminősítés kezdődik, e vállalati adósok jelentős része átkerülne a nem befektetési ajánlású sávba, és ez is hitelpiaci felfordulást okozhat – áll az Oxford Economics szombati helyzetértékelésében.(MTI)