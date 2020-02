Nagy-britanniai gyárainak kényszerű leállításától tart a legnagyobb brit autógyártó csoport, a Jaguar Land Rover, mivel az új típusú koronavírus terjedésének megfékezésére hozott kínai korlátozó intézkedések miatt komoly fennakadások támadtak a cég részegység-beszállítói hálózatában.

Sir Ralph Speth, a Jaguar Land Rover vezérigazgatója a Financial Times című londoni üzleti napilap szerdai beszámolója szerint egy befektetői tájékoztatón elmondta, hogy a vállalat szükségmegoldásként most már bőröndökben szállítja Nagy-Britanniába a kínai gyártóktól az összeszereléshez szükséges részegységeket.

Sir Ralph szerint azonban így is csak erre a hétre és a jövő hétre biztosított az ellátás, a későbbi időszakokban még nehezebbé válhat a Kínában gyártott részegységek beszerzése, és így a teljes termelés veszélybe kerülhet a cég három nagy-britanniai gyárában.

A Jaguar Land Rover vezetője – aki a vállalat elektromos autóinak fejlesztési programját bemutató rendezvényen beszélt – elmondta, hogy már most 38 részegységből van hiány a nagy-britanniai gyártóüzemekben.

Ezek közé tartozik az autók központi zárját működtető elektronikus kulcs, amelyekből a vezérigazgató beszámolója szerint jelenleg minden újonnan átadott járműhöz csak egyet adnak.



Speth elmondta azt is, hogy Kínában gyakorlatilag “megszűntek” az autóeladások, “semmi nem történik” a kínai autópiacon.Londoni pénzügyi elemzőházak szerint az új típusú koronavírus terjedése elleni korlátozó intézkedések a kínai gazdaságban komoly növekedési veszteségeket okozhatnak.A Moody’s Investors Service nemzetközi hitelminősítő e héten Londonban ismertetett helyzetértékelésében közölte: modellszámításai szerint a járvány megfékezésére foganatosított karanténintézkedések és egyéb korlátozások az idén 0,6 százalékponttal lassítják a kínai hazai össztermék (GDP) növekedését a cég által eddig várt ütemhez képest.A Moody’s ennek alapján 5,2 százalékra rontotta a kínai gazdaság idei egész éves növekedésre szóló prognózisát az eddigi előrejelzésében szereplő 5,8 százalékról.(MTI)