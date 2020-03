Hétfőtől fokozatosan bezárnak a fővárosi óvodák és bölcsődék a koronavírus-járvány miatt – jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester szombati budapesti sajtótájékoztatóján.

Minden kerületben biztosítanak ügyeleti rendszert, ennek megszervezését a kerületek végzik – tette hozzá.

A tömegközlekedésben is lesznek további intézkedések: hétfőtől nem lehet felszállni az első ajtónál a járművekre. Úgy vélik, ez nem fog tömegjelenetekhez vezetni, mert kevesebb utazóra számítanak. Egyelőre fenntartják a járatsűrűséget, de a nevelési intézmények bezárása nyomán a következő napokban mérlegelik az esetleges járatritkítást.

Szólt arról is, hogy hétfőtől 100 forintért lehet használni a budapesti közbringarendszert, a Bubit.

A közétkeztetésről elmondta: a főváros gondoskodni fog arról, hogy azok a gyerekek, akiknek családjai nem tudják biztosítani a meleg ételt, megkapják a szükséges adagokat.

A koronavírus elleni védekezés keretében a főpolgármester további intézménybezárásokat is bejelentett: bezárnak a budapesti gyógyfürdők és az állatkert is.

Karácsony Gergely szombaton összehívta a koronavírus elleni védekezésért felelős fővárosi operatív törzset és valamennyi budapesti kerületi polgármestert. Közlése szerint az egyeztetésen minden polgármester részt vett és bizonyos kérdésekben politikai viták nélkül közös álláspontra tudtak helyezkedni. Megjegyezte ugyanakkor, nem tartja megfelelőnek a kommunikációt a főváros és a kormányzati szervek között. Ezért kezdeményezi a jobb együttműködést például a tankerületi központokkal és a kormányhivatalokkal.



Kiemelte: a világjárvány központja átkerült Európába, a nagyvárosok különösen veszélyeztetettek, Budapestet is el fogja érni a járvány, de tudnak tanulni más városok tapasztalataiból.Karácsony Gergely a fővárosiak együttműködését kérte. A főpolgármester szerint a legjobb, amit tehetnek, hogy amennyire csak lehet, álljon le a város. Az emberek lehetőleg maradjanak otthon és kerüljék a másokkal való találkozást.Karácsony Gergely azt is kiemelte: az egészségügyi ellátórendszer elbírja a koronavírus-veszély jelentette terhet.A fővárosi operatív törzset – Tüttő Kata (MSZP) vezetésével – továbbra is fenntartják. Négy munkacsoportot hoztak létre négy főpolgármester-helyettes vezetésével. Mint elmondta: sok önkéntes felajánlás érkezik a fővároshoz, a kerületekhez, ezek koordinálásáért Kerpel-Fronius Gábor (Momentum) felel.Súlyos pénzügyi, költségvetési helyzet állhat elő, az ezzel kapcsolatos munkacsoportot Kiss Ambrus vezeti. A főváros által működtetett szociális intézményrendszerért felelős munkacsoportot Gy. Németh Erzsébet (Demokratikus Koalíció) koordinálja. A közlekedésért felelős munkacsoportot Dorosz Dávid (Párbeszéd) vezeti.A fővárosi intézkedésekről hétfőtől minden nap 3 órakor sajtótájékoztatót tartanak – tette hozzá a főpolgármester.Kiemelte: egy ilyen válsághelyzetben különösen fontos, hogy ne terjedjenek álhírek, a fővárosi önkormányzat minden lehetséges eszközzel azon lesz, hogy tájékoztassa a közvéleményt.(MTi)