Koronavírus – Kaliforniában szakmailag képzetlenek vizsgálták a gyanús eseteket

Sajtóhírek szerint Kaliforniában megfelelő orvosi kiképzés nélküli és az óvintézkedéseket figyelmen kívül hagyó szövetségi egészségügyi szakemberek vizsgálták öt napon át a koronavírus-gyanús eseteket.

Több amerikai lap pénteken arról számolt be, hogy a speciális képzésben nem részesült egészségügyieken semmiféle védőfelszerelés nem volt, így feltételezhető, hogy a vesztegzár alá helyezett amerikaiaktól ők “vitték tovább”, azaz terjesztették a kórt. Erről egy neve elhallgatását kérő informátor tájékoztatta a kongresszusi politikusokat pénteken.

Az informátor szerint a szövetségi egészségügyi tárca “helytelenül telepített” munkacsoportot a két kaliforniai katonai támaszponton kialakított karanténba, ahol a Kínából és máshonnan hazaérkezett, vagy hazaszállított amerikaiakat helyezték el. A munkacsoport tagjai szabadon mozogtak a vizsgálatokra és szűrésre várakozók között, és gyakran elhagyták a támaszpontot is. Már öt napja tartózkodtak a helyszínen, amikor kiképzést kaptak. Az egészségügyiek jelezték aggodalmaikat a szövetségi minisztériumnak, és nehezményezték azt is, hogy nem kapnak elegendő információt. Caitlin B. Oakley, a minisztérium helyettes államtitkára közölte: tudomásul vették a bejelentést, és mivel minden ilyen jellegű információt “nagyon komolyan” vesznek, hamarosan ki is vizsgálják az ügyet.



Kaliforniában péntek este bejelentették, hogy újabb olyan beteget diagnosztizáltak, aki egyáltalán nem járt külföldön, az Egyesült Államokon belül sem utazgatott, és más koronavírussal diagnosztizált pácienssel sem érintkezett. Az illető egy idősebb asszony, aki Kalifornia Santa Clara megyéjében él.Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) péntek esti közleménye szerint az Egyesült Államokban 63 páciensnél állapították meg a fertőzést, köztük van az a 43 ember is, akit a Japán partjainál veszteglő Diamond Princess üdülőhajóról szállított haza charterjárattal az amerikai kormány.Az amerikai külügyminisztérium péntek este közleményt adott ki, amelyben eltanácsolta olaszországi utazástól az amerikaiakat és nemcsak a koronavírusos fertőzés sújtotta Lombardia vagy Veneto tartományra szólóan, hanem egész Itáliára.(MTI)