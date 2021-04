Koronavírus – Johnson: a tervek szerint folytatódhat a nyitás

A nagy-britanniai koronavírus-járvány visszaszorításában elért eredmények lehetővé teszik a korlátozások további óvatos, de jelentős enyhítését, így a brit kormány menetrendjének megfelelően egy hét múlva a boltok és részlegesen a vendéglátóhelyek is kinyithatnak Angliában – mondta hétfőn Boris Johnson brit miniszterelnök.

A turisztikai célú külföldi utazások legkorábban május második felére előirányzott újbóli engedélyezése azonban a kormány hétfői állásfoglalása szerint továbbra is a külföldi járványhelyzettől függ, és egyelőre nem garantálható.

Boris Johnson a Downing Streeten tartott hétfő esti sajtótájékoztatóján közölte: nincs olyan hazai járványügyi mutató, amely arra késztetné a kormányt, hogy eltérjen a korlátozások lépésenkénti feloldására kidolgozott menetrendtől.

Ennek alapján április 12-én, jövő hétfőn kinyithatnak a nem alapvető közszükségleti cikkeket árusító üzletek, és nyitvatartási időkorlátozás nélkül azok a vendéglátóhelyek – éttermek, pubok -, amelyeknek van lehetőségük szabadtéri felszolgálásra.

Kinyithatnak a személyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, köztük a fodrászatok, a szépségszalonok, az edzőtermek, valamint a közösségi létesítmények, például a könyvtárak is.

Jövő hétfőtől ismét fogadhatnak látogatókat az állatkertek, a szabadidőparkok, az autós mozik, emellett lehetővé válik a belső turizmus Angliában önellátásra berendezkedett szálláshelyek igénybevételével.



A brit miniszterelnök kijelentette: jövő hétfőn ő is elmegy egy pubba és “óvatosan, de visszafordíthatatlanul” lehajt egy korsó sört.Johnson arra utalt, hogy a brit kormány nyitási menetrendjének hivatalos kifejezésévé vált a koronavírus-járvány megfékezését célzó korlátozások “óvatos, de visszafordíthatatlan” enyhítési folyamata.A kormányfő megerősítette, hogy e hét végétől Angliában mindenki heti két koronavírus-gyorstesztnek vetheti alá magát, és az ehhez szükséges szűrőkészlethez ingyenesen lehet hozzájutni a patikákban, az oltóhelyeken, illetve a kormány online rendelési felületén.Johnson azt kérte, hogy mindenki éljen ezzel a lehetőséggel, azok is, akiknek nincsenek koronavírus-fertőzésre utaló tüneteik, mivel a tapasztalatok alapján az érintettek harmada tünetmentesen esik át a fertőzésen, viszont a vírust ők is terjesztik.A brit miniszterelnök azt is kérte, hogy mindenki, aki értesítést kap, hogy felkeresheti az oltási központokat, oltassa be magát.A brit egészségügyi minisztérium hétfő esti ismertetése szerint a nagy-britanniai oltási kampány december 8-i kezdete óta eddig csaknem 31,6 millióan kapták meg a koronavírus elleni vakcina első dózisát, a második adagból több mint 5,4 millióan részesültek.A brit kormány célkitűzése az, hogy július végéig a teljes brit felnőtt lakosság – hozzávetőleg 52,7 millió ember – megkapja az oltás első dózisát.A szaktárca hétfői adatai szerint az elmúlt 24 órában 26-an, az utóbbi hét napban 248-an haltak meg Covid-19 betegségben.A heti halálozási szám 44 százalékkal csökkent az előző egyhetes időszakhoz képest.A nagy-britanniai koronavírus-járvány januári tetőzése idején voltak olyan időszakok, amikor naponta több mint 1300-an haltak meg Covid-19-ben.Chris Whitty angliai tisztifőorvos a hétfő esti sajtótájékoztatón elmondta: jelenleg hozzávetőleg 3500 pácienst kezelnek kórházban Covid-19 betegséggel. Whitty professzor hangsúlyozta, hogy januárban megközelítette a 40 ezret a brit kórházakban ápolt Covid-19-betegek száma.A sajtótájékoztatóval egy időben közzétett friss kormányzati útmutató megerősíti, hogy amikor újraindulhatnak Nagy-Britanniából a turisztikai célú külföldi utazások, a közlekedési lámpákéhoz hasonló színkódos rendszer határozza majd meg, hogy a britek mely országokat kereshetnek fel a hazatérés utáni karanténkötelezettség nélkül.Azok az országok, amelyekből karantén nélkül vissza lehet térni Nagy-Britanniába, a zöld kategóriában lesznek, de azoknak is koronavírus-tesztet kell végeztetniük hazaindulásuk előtt és hazaérkezésük után, akik ezekből az országokból térnek vissza.A vörös és a sárga kategóriába sorolt országokból Nagy-Britanniába visszatérőknek karanténhotelekben, illetve otthoni elkülönítésben kell tölteniük tíz napot.A nyitási menetrend alapján legkorábban május 17-től lehet ismét turisztikai céllal külföldre utazni Nagy-Britanniából, de a hétfőn ismertetett útmutató szerint a brit kormány a külföldi járványügyi és oltási helyzet miatt egyelőre nem tudja megerősíteni, hogy ez az időpont tartható lesz-e.(MTI)