Koronavírus – Ipartestületek szövetsége: a szolgáltatók fel tudtak készülni a nyitásra

A szolgáltatók, fodrászatok, kozmetikák fel tudtak készülni az üzletek újranyitására, a távolságtartást elsősorban időpontfoglalással oldják meg, amivel elkerülik az esetleges torlódást – mondta Németh László, az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) elnöke az MTI-nek csütörtökön.

A szövetség információi szerint a döntően egyéni vállalkozóként dolgozó szolgáltatók rendben meg tudtak nyitni a járványhelyzet miatti egyhónapos zárvatartás után, igaz, volt, ahol szerda helyett csak csütörtökön.

Hozzátette: az üzleteknek fel kell tüntetniük, hogy hányan tartózkodhatnak egyszerre a helyiségben, és be kell tartani a maszkviselésre vonatkozó szabályt is, valamint a fertőtlenítést a korábbi előírásoknak megfelelően.

Rengeteg vendég jelentkezett be szinte azonnal a szolgáltatókhoz, akik már nagyon várták a nyitást, az ünnepek alatt takarítással készültek – mondta az Iposz elnöke. Hozzátette: mivel többségében nem nagy üzletekről van szó, a vállalkozók pontosan ismerik a kuncsaftjaikat, tudják, hogy egy-egy emberre mennyi időt kell szánni, és eszerint ütemezik a munkát, így elkerülhető a torlódás – mondta.



Németh László szerint jól működik az új szabályok szerint kialakított nyitvatartási rendszer.Az Ipartestületek Országos Szövetsége (Iposz) a magyar mikro-, kis- és középvállalkozások legnagyobb országos munkaadói és szakmai szövetsége, melyet 167 jogilag önálló ipartestület alkot, ezek közül 148 területileg szervezett, 19 pedig országos szakmai szövetség. Az Iposz jelenleg 40 000 kisvállalkozást képvisel, a jellemző üzemméret az 1-10 főig terjedő alkalmazott és az egyéni vállalkozások.(MTI)