Egy évet prognosztizálnak a kelet-kínai Vuhanban felbukkant koronavírus elleni védőoltás kifejlesztésére a szavahihető szakemberek – mondta Prinz Gyula, a Semmelweis Egyetem infektológusa szerdán az M1 aktuális csatornán.

A védőoltás kifejlesztése időt vesz igénybe, de a már megfertőződött betegek gyógyítására rendkívül ígéretes antivirális szerek vannak jelenleg is – fűzte hozzá.

A keddi WHO-sajtótájékoztatón is elhangzott, hogy a szakértők már a klinikai vizsgálatokhoz alkalmas protokollok kidolgozásával foglalkoznak – tudatta az infektológus.

Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem klinikai rektorhelyettese azt mondta, nagy előrelépésnek számít, hogy a koronavírus diagnosztizálását már Magyarországon is tudják biztosítani.



Hangsúlyozta, hogy nem kell megijedni a vírus miatt, de meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket: amíg nem áll rendelkezésre oltóanyag, addig a higiénés szabályok betartása a legfontosabb.A műsorban elhangzott, hogy a legfrissebb adatok szerint 16 országban 44 esetben regisztráltak koronavírusos megbetegedést. Az egyik legismertebb szakértő Kínában azt mondta, hogy csökkeni fog a halálozási arányszám és a járvány tetőzését egy-két héten belülre valószínűsítette. A hongkongi egyetem orvostudományi karának szakértői szerint azonban csak április-májusban fog tetőzni a vírus a kínai nagyvárosokban.(MTI)