Koronavírus: így intézd a banki ügyeidet, ha el akarod kerülni a fertőzést

Mit tehetünk, ha banki ügyeket intéznénk, de a lehető legkevesebb emberrel és fertőzésveszélyes eszközzel akarunk érintkezni? A Bank360.hu összegyűjtötte a lehetőségeinket.

Dobjuk a készpénzt, jöjjön a mobilfizetés

Bár a jegybank közlése szerint a forint bankjegyek millióit fertőtlenítik és tartják kéthetes pihenőn, jogos az aggály, hogy a piszkos, több tucat kézen átmenő bankjegyek akár hordozhatják is a vírust.

Ha nem akarjuk az érmék és bankjegyek okozta fertőzéskockázatot futni, érdemes bankkártyát használni, de azt is úgy, hogy nem adjuk ki a kezünkből. Ma már szinte minden fontosabb üzletben, intézményben tudunk kártyával fizetni. Még jobb, ha a kártya helyett a bankunk mobiltárcáját használjuk, azaz okostelefonon vagy más okoseszközön keresztül fizetünk (időnként fertőtlenítsük ezeket az eszközöket is).

Szinte minden bank kínál ma már Magyarországon is valamilyen mobilos fizetési megoldást, akár androidosok vagyunk, akár az Apple Pay-t használjuk, így nincs más dolgunk, mint regisztrálni a mobilbanki applikációban a kártyánkat és engedélyezni készülékünkön az NFC használatát, így mobiltelefon-érintéssel is fizethetünk az üzletekben.

Senkivel és semmivel sem kell érintkeznünk, csak a mobilunkkal. Hogy mely bankok kínálnak mobiltárcát, az könnyedén kideríthető a Bank360.hu bankszámla kalkulátorával.





Ha pedig mindenképpen készpénzt kell felvennünk, használjunk ATM-eket. Befizetés esetén – bár kevés banknál egyelőre – szintén a befizetős automaták jelentik a nagyobb biztonságot. A hozzánk legközelebb eső ATM-et megtalálhatjuk a Bank360.hu ATM-keresőjével.

Fizessünk számlát és vásároljunk online

Be kell fizetni a sárgacsekket vagy meg kellene csinálni a nagybevásárlást? A nagyobb élelmiszerláncoknál kérhetünk még kiszállítást és átutalással, kártyával vagy mobillal is tudunk fizetni. Szintén tudunk online fizetni szinte az összes webshopban, ha pedig csekket kell befizetni, akkor sincs ok a pánikra: a cetlin lévő QR-kódot a legtöbb mobilbanki applikáció le tudja olvasni, így mindössze néhány érintés a telefonunkon, és már át is utalhatjuk az összeget.

Gyorsan kell hitel? Mindent elintézhetsz a gép előtt

Ha valakinek éppen most van szüksége egy jelentősebb összegre, a hitelfelvétel is megoldható otthonról, teljesen online, akár egy órán belül. Az online igényelhető személyi kölcsönöket több bank is kínálja, a hitelösszeg pedig akár több millió forint is lehet.

Ha a jövedelmünk a hitelező banknál vezetett számlára érkezik, a pénzintézet a bankszámlakivonatunk alapján végzi el a jövedelemvizsgálatot. Ha nem ez a helyzet, szerencsére márciustól az sem probléma. Ha keresetigazolást kell benyújtanunk, online megbízást adhatunk a bankoknak, hogy hozzáférjenek ehhez a NAV segítségével. A személyes azonosítás és a szerződések aláírása pedig digitálisan hitelesített dokumentumokkal vagy videóchaten keresztüli beolvasással és beleegyezéssel történik. Érdemes munkaidőben igényelni, hiszen ekkor érhetők el a kísérő rendszerek, mint a KHR, amelyről mindenképpen kell adatot kérnie a banknak. Az egész folyamat akár kevesebb mint egy óra is lehet, az azonnali átutalási rendszerben pedig gyakorlatilag a jóváhagyás után azonnal megjelenhet a számlánkon a hitel.

A legkedvezőbb ajánlatokért érdemes a Bank360.hu személyi kölcsön kalkulátorát használni, ahol beállíthatjuk, hogy csak a 100 százalékban online igényelhető hiteleket jelenítse meg a rendszer.

Bankszámlára van szükség? Ez is megy otthonról

Sőt, ma már nem csak hitelt igényelhetünk teljesen online, hanem lakossági bankszámlát is nyithatunk bárhonnan, ahol van kameránk és internetkapcsolatunk. Így, ha mindenképpen egy bankszámlára van szükségünk a járvány kellős közepén, de nem kockáztatnánk meg a fióki látogatást, több bank számlacsomagja közül választhatunk. Ahogy a hiteleknél, úgy a bankszámláknál is videóchates azonosítással és nyilatkozatokkal nyithatjuk meg a számlát, amelyet aztán a netbankon és mobilbankon keresztül kezelhetünk. A Bank360.hu bankszámla kalkulátorával szűrhetünk kizárólag videós számlanyitással nyitható csomagokra.

Átutalás, limitmódosítás, ügyintézés – menjen minden a netbankon

A legfontosabb banki folyamatokért már nem kell a bankfiókba menni. Használjuk ki a netbank és mobilbank nyújtotta lehetőségeket és intézzük el ügyeinket ott, szükség esetén telefonos ügyintézővel is egyeztethetünk.

Elérhetetlen a tanácsadó, nincs ügyintéző? Használjunk online megoldásokat

A bankok többsége már korlátozta tanácsadóinak az ügyfelekkel történő személyes találkozókat. Akinek segítségre van szüksége a megfelelő termékek kiválasztásában, az támaszkodhat az aggregátor oldalakra is, mint amilyen a Bank360.hu. Folyamatosan naprakész adatok segítségével választhatjuk ki a legkedvezőbb kölcsönöket, hitelkártyákat, bankszámlákat és vállalati termékeket biztonságban, otthonról.

